Protesta de ollas vacías por el desfinanciamiento de la educación

Como parte de las medidas de fuerza convocadas por los gremios universitarios, la Fadiunc junto con un grupo de alumnos sumaron la convocatoria, frente al Comedor de UNCuyo, la protesta de ollas vacías, en referencia al desfinanciamiento de la educación superior y universitaria a partir de las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

El Secretario General del gremio, Emiliano Diez, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y señaló: "Acá estamos reclamando. Hago dos referencias a un medio de alimentación, el pueblo argentino conoce tres empanadas, nos ofrecieron 3% de aumento, una miseria. Y nuestro poder adquisitivo, explicado con manzanitas, comprábamos 10 manzanitas y ahora podemos comprar 5. Estamos en una situación crítica respecto a la inflación y necesitamos una recomposición salarial urgente".

Sobre la continuidad de las protestas, explicó: "Mañana seguimos con 24 horas de paro con clases públicas y vamos a resolver si se continúan las medidas de fuerzas el 20 y 21, camino a una gran marcha nacional que esperamos tener en septiembre, y volvamos a ser más de un millón en la calle", remarcando que "Tenemos que defender en unidad la universidad pública".

UNCuyo

A su vez, Camila, alumna de la universidad, manifestó: "Los estudiantes estamos a favor del reclamo docente, entendemos la labor que tiene la universidad pública y sabemos que sin ellos la universidad no existiría, al igual que también nos vemos afectados por estos ajuste, ya que no solo son ajustes de los sueldos docentes y desfinanciamiento del sueldo docente, sino también que afecta en todas las áreas de la universidad, no solo en la parte de la educación sino también en la investigación, que es algo a lo que muchos estudiantes aspiran en el futuro y en la extensión universitaria, que tiene que ver con la vinculación de la universidad con la sociedad mendocina. Entonces ese desfinanciamiento de toda la universidad es una privatización encubierta porque nos va a ir alejando cada vez más a los estudiantes de la educación pública".

"La situación es bastante crítica, es un contexto difícil para docentes, no docentes, estudiantes.la verdad que es bastante triste, sin embargo estamos acá, vamos a seguir apoyando el paro, vamos a hacer lo que sea necesario para que se le aumente a los docentes. Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales llevamos la bandera de la defensa de la educación pública porque sin los docentes la educación, la universidad no sería posible", agregó la alumna, para cerrar diciendo: "Esperamos que los estudiantes se sigan sumando como lo hacemos nosotros y varios más a esta lucha".

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: