Peronismo en crisis: las consecuencias del #AlbertoGates dentro del partido

La novela entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez sigue sumando capítulos, por lo que el expresidente de la Nación decidió renunciar a la presidencia del Partido Justicialista.

Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, en diálogo con el programa de radio Sin Verso, de Ciudadano.News, se refirió al respecto y dio su opinión sobre el tratamiento que está recibiendo el tema.

"El peronismo hoy está como un 26 de diciembre cuando la familia trata de arreglar la casa después de las fiestas. La casa queda hecha un quilombo, 24, 25 y alguno que se te queda hasta el 26. La casa queda bastante desordenada, no siempre hay familias colaboracionistas en arreglar la casa, pero alguno tiene que fogonear el quilombo que queda", explicó metafóricamente.

Y agregó: "Creo que acá el peronismo tiene que tener la impronta histórica que tuvo de resurgir en los peores momentos, unificarse en un solo criterio y decir cómo armamos la cosa, cómo salimos adelante, ya que nunca nos pasó algo como esto".

A su vez, destacó como "ventaja" la existencia de "un gobierno que es tan desastroso como lo que ha pasado con Alberto": "Hay que darle los tiempos a la justicia para saber si lo que hizo Alberto es real o es una gran operación de Clarín, porque el otro día, mirando la entrevista de Fabiola, me hizo recordar mucho a los cuadernos de Centeno. Vi una Fabiola que para mí estaba medicada. Creo que Alberto está actuando de una manera prudente y esto hay que dejarlo en manos de la justicia, lo que sí fue real, merece toda la condena, la condena social desgraciadamente la tiene y esto ha salpicado el peronismo en lo más profundo de sus entrañas".

—¿Opinas como Alberto Fernández que en su carta de renuncia dijo que no quería que el gobierno aprovechara esta denuncia en su contra para ocultar los problemas que tiene el pueblo argentino basándose en las políticas de Javier Milei?

—Y es lo primero que está haciendo. Milito desde los 17 años y este tipo de operaciones de odio de Clarín y La Nación históricamente lo han hecho. Lo han hecho hasta con el general Perón, no han tenido piedad de nada, no olvidemos que Clarín ha derrocado gobiernos entonces hoy Clarín que tiene poderío sobre las actuaciones permanentes de un presidente que es un monigote, todo esto le viene bien porque Clarín está pensando en las elecciones legislativas del año que viene, y acá el tiro por elevación no solamente le iba a pegar a Alberto, le iba a pegar a otros funcionarios de segunda y tercera línea que hoy no tienen qué decir.

—Saquemos el tema Fabiola del medio, vamos al video con Tamara Pettinato, ¿qué tiene que hacer el presidente en el despacho presidencial de la Casa Rosada tomando cerveza y filmando videos y chichoneando?

—Eso es una aberración. Cualquier persona que entienda un poco de justicia y un poco del derecho, si bien merece una condena social porque es el despacho presidencial y es un lugar sagrado, ahí no hay delito. Pero la realidad es que es vergonzoso que un presidente haga eso.

"Ahora cómo se filtró ese video, quién lo filtró, el objetivo de ese video es lo que más me preocupa porque ponele que lo hubiese filmado Alberto, me cuesta mucho creerlo, es un tipo muy inteligente, pero a veces la chochera de los 60 te pega mal, pero es condenable, pero no hay delito", dijo el entrevistado.

"Creo que con todo esto estamos tapando. Quisiera que hoy hablaran del escándalo de corrupción, de los seguros, de Loan, de la inflación, de los índices de desocupación", afirmó Puella.

—Sí, pero alguna vez el peronismo tiene que hablar del peronismo y hacer autocrítica de la gestión, hoy son oposición y no oficialismo, pero una autocrítica tiene que haber más allá de lo que hace Clarín y La Nación.

—Pero nosotros los peronistas nos la pasamos haciendo autocrítica desde que Herminio Iglesias quemó el cajón porque las autocríticas nos llevan entre 3 años aproximadamente y nos acordamos de la reacción el último año de campaña cuando se nos viene el programa electoral encima.

"Los peronistas, el día que queremos rescatar las cosas, tenemos que hacer autocrítica, el peronismo tiene que leer lo que es nuestra doctrina justicialista y llevar a la acción", aseveró.

—Terminó su gestión con 211% de inflación interanual, más allá de Clarín y La Nación; la pandemia y la sequía son atenuantes...

—Yo vi que se generaron puestos de trabajo, que la industria de la construcción creció, puedo decir lo que yo vi y lo que se veía en la calle. Lo que hoy veo en la calle es totalmente diferente a diciembre del 2023, la realidad es que no fue el mejor gobierno peronista que tuvimos, pero estamos hablando de la pareja de Alberto Fernández y de los problemas conyugales.

A lo que agregó: "Por qué no hablamos de que la gente se está cagando de hambre y de que hay un ministerio que tiene que darle alimentos a quienes más lo necesitan y no lo hace. Hay otro ministerio que lo descuartizaron y que no le está dando la medicación oncológica a la gente y la gente se está muriendo, hay un índice de indigencia en la calle que el gobierno como el gobierno de la ciudad, lo único que hace es esconder a la pobreza y a la gente en situación de calle, hablemos de realidades".