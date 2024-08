Florencia Peña habló del supuesto video con Alberto: "No va a salir..."

Tras las especulaciones que se generaron por un supuesto "video íntimo" con Alberto Fernández, Florencia Peña (49) habló públicamente y dijo: "No hay ningún video mío".

"El que se compró los pochoclos que se los coma", manifestó en el programa de Andy Kusnetzoff (53), emitido en Urbana Play.

"No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos que se los coma", afirma Florencia Peña en Perros de la Calle. pic.twitter.com/3Qp3UvoUAp — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) August 12, 2024

Las acusaciones de este fin de semana pegaron fuerte contra la actriz, quien rompió el silenció para terminar con las teorías conspirativas. "Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente", apuntó.

"Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer. No hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada", agregó.

Florencia Peña sobre su reunión con Alberto Fernández en Olivos en pandemia: "La única razón por la que yo me puedo juntar a solas con un hombre es haciendo un pete. La campaña de misoginia fue feroz". https://t.co/ma6iRNrEjd pic.twitter.com/sxjq43jh6t — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) August 12, 2024

Al mismo tiempo, Peña hizo hincapié sobre "la campaña misoginia" que se armó al rededor de su reunión con el expresidente en Olivos. "El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme con el Presidente de ese momento o con quien fuera, es porque solamente puedo hacer sexo oral", criticó.

"El estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento tan cruel y tan dura que todos los colectivos me acompañaron", agregó.

Chat entre Peña y Alberto

Por otra parte, la actriz reveló por qué mostró los chats que tenía con Alberto Fernández en plena pandemia. "Le pedía la reunión y eso pasó hace tres años. Pasa el tiempo y sigue mi vida, pero de repente me encuentro con este balde mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo", sostuvo.

El mensaje de Peña tiene fecha del 7 de mayo de 2020 a las 15 horas, y la respuesta de Fernández llegó tres días después.

"Soy tendencia por aquella visita y no pasó nada nuevo. Con la mentira, de que está saliendo un video mío, no hay ningún video. Quisieron fabricar una foto donde supuestamente le hago sexo oral y yo no fui a Casa Rosada, sino a la quinta de Olivos", cerró.