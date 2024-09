Milei invitó formalmente a Villarruel a la presentación del Presupuesto 2025

En un intento por disipar las crecientes tensiones internas, el gobierno nacional ha extendido una invitación formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel para asistir a la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 que el presidente Javier Milei realizará este domingo en el Congreso. La invitación, firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca asegurar la presencia de Villarruel y otros miembros del Senado en un evento crucial para la administración.

Invitación formal y contexto

La nota oficial, firmada por Menem, solicita a Villarruel que "haga extensiva la invitación" a todos los integrantes y autoridades de la Cámara alta. Según fuentes cercanas a Menem, la decisión de invitar a Villarruel no fue individual, sino que representa la voluntad de todo el equipo de gobierno. "La invitación es en nombre de todo el equipo de gobierno", aclararon.

Tensiones acumuladas

Las tensiones entre Milei y Villarruel han ido en aumento desde la campaña presidencial, alcanzando su punto máximo en las últimas semanas. Entre los factores que han exacerbado la relación se encuentran la visita de Villarruel a represores en el penal de Ezeiza, sus críticas públicas a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, y su promesa de reabrir todas las causas por crímenes cometidos por los Montoneros. Además, la expulsión del senador Francisco Paoltroni del bloque oficialista por criticar a Santiago Caputo ha añadido más leña al fuego.

Desde la Casa Rosada también se ha criticado a Villarruel por su falta de contundencia en la defensa de la agenda legislativa libertaria en el Senado, especialmente en temas como la aprobación de la Boleta Única de Papel y el freno al proyecto que aumenta el financiamiento universitario.

Un precedente reciente

La invitación formal puede parecer una nimiedad, pero hace menos de un mes, un caso similar fue interpretado como una señal de una relación sin retorno. El 16 de agosto, Villarruel dejó trascender que estuvo esperando hasta las 17.30 una invitación formal de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para asistir a una ceremonia de las Fuerzas Armadas encabezada por el propio presidente. Aunque sabía que no le negarían el ingreso, Villarruel insistió en recibir la nota formal. Finalmente, no participó en la ceremonia, y su ausencia no pasó inadvertida.

Gestos de distensión

En la última semana, ha habido varios gestos de distensión. Villarruel publicó en redes sociales un mensaje en el que criticaba al periodismo por buscar titulares divisivos: "Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo", escribió, en sintonía con el habitual vocabulario presidencial.

Ayer, Villarruel también participó junto a Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una reunión de casi tres horas con senadores de la oposición dialoguista para preparar la sesión de hoy.

Estrategia de diálogo

Luego de varios reveses legislativos que obligaron a Milei a vetar la reforma previsional y que pusieron en jaque los fondos destinados a los servicios de inteligencia, el oficialismo ha optado por convocar al diálogo político nuevamente a los sectores más afines. Esta estrategia busca sumar voluntades que fortalezcan su posición en el Parlamento.

Milei y Villarruel con senadores de la oposición.

Reacciones de la oposición

Ante este escenario, los principales bloques de la oposición analizaban si asistirían. Tanto el Frente de Izquierda como Encuentro Federal adelantaron que no estarán presentes. Desde el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto señalaron que será un acto libertario. "No vamos a hacer la corte del show", explicaron.

Por su parte, el peronismo seguramente enviará una "guardia mínima" conformada por los integrantes de la comisión de Presupuesto y algunos pocos referentes.

El presidente Javier Milei se presentará en el Congreso este domingo a las 21:00 para explicar ante diputados y senadores los puntos más importantes del proyecto de Presupuesto 2025. La presencia de Villarruel y otros miembros del Senado será crucial para demostrar unidad en un momento de alta tensión política.