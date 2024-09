Malas noticias: uno de los lanzamientos más esperado fue cancelado

La espera de los fanáticos de los simuladores de vida parecía estar llegando a su fin con el anticipado lanzamiento de Los Sims 5. Desde que Electronic Arts y Maxis comenzaron a probar lo que en su momento se conocía como Project René, el entusiasmo por una nueva entrega de la icónica franquicia no había hecho más que crecer. Sin embargo, en un giro inesperado, la compañía ha anunciado la cancelación de Los Sims 5, sorprendiendo a propios y extraños.

Electronic Arts confirma la cancelación de Los Sims 5

La noticia fue revelada por Variety, que confirmó que el equipo de Electronic Arts ha decidido poner fin al desarrollo de Los Sims 5. A pesar de esta decisión, la compañía no planea abandonar a la comunidad de jugadores, sino que, por el contrario, redoblará sus esfuerzos en el soporte de Los Sims 4. Esta cuarta entrega, que ya lleva más de una década en el mercado, sigue siendo un pilar fundamental para los aficionados de la saga, lo que justifica su apuesta por continuar expandiendo su contenido y mejoras.

¿Por qué se cancela Los Sims 5?

La vicepresidenta y gerente general de la franquicia, Kate Gorman, explicó que uno de los principales motivos detrás de la cancelación de Los Sims 5 es la inquietud de la comunidad de jugadores ante la idea de empezar de cero. "Históricamente, la franquicia de 'Los Sims' avanzó con cada nueva entrega: del 'Sims 1' al 'Sims 2', luego 'Sims 3' y finalmente 'Sims 4'. Cada una de esas entregas fue vista como un reemplazo de su antecesora", comentó Gorman. Sin embargo, tras una década de progreso en Los Sims 4, la compañía ha decidido que comenzar desde cero con una nueva entrega podría alienar a los jugadores.

Gorman profundizó en la visión a futuro de la franquicia: "No se trata tanto de un número en el título del juego, sino de asegurar que las creaciones y avances que los jugadores han hecho en Los Sims 4 no se pierdan. Queremos que las generaciones de familias, los hogares y las historias continúen sin interrupciones. No buscamos reiniciar el progreso acumulado, sino crear una experiencia que fluya de manera continua entre títulos y expansiones".

Un futuro multijugador para Los Sims 4

Entre los planes a largo plazo para Los Sims 4, Gorman destacó la inclusión de un modo multijugador. Este concepto no es nuevo para Electronic Arts, ya que su experiencia con Los Sims Online, lanzado en 2002, les proporcionó un aprendizaje valioso sobre las dinámicas de juego en línea dentro del universo Sims.

"Sabemos que los jugadores desean una experiencia social y en tiempo real, donde puedan interactuar con otros en un entorno multijugador", señaló Gorman. Aunque aún no han implementado esa opción en Los Sims 4 o en otros títulos de la saga, están explorando cómo sería esa experiencia. "Queremos asegurarnos de que la simulación siga siendo el núcleo de todo, pero permitiendo a los jugadores interactuar en un mundo compartido con otros jugadores y NPCs reales", explicó. Aunque este proyecto sigue en desarrollo, los fanáticos pueden esperar más noticias sobre este modo en el futuro.

¿Qué podemos esperar de Los Sims en los próximos años?

El futuro de Los Sims parece estar centrado en la evolución de su cuarta entrega, que no solo recibirá soporte continuado, sino que también se prepara para una expansión significativa con la adición del modo multijugador. La decisión de cancelar Los Sims 5 no significa el fin de la innovación dentro de la franquicia, sino un cambio de enfoque hacia la consolidación de Los Sims 4 como una plataforma en constante evolución.

En definitiva, aunque muchos esperaban un Los Sims 5, Electronic Arts ha optado por priorizar la satisfacción de la comunidad y ofrecer una experiencia fluida, sin rupturas en el progreso acumulado por los jugadores durante los últimos diez años. Con nuevas actualizaciones, modos de juego y posibilidades multijugador en el horizonte, Los Sims 4 promete seguir siendo el hogar de los fanáticos del simulador de vida por muchos años más.