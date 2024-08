Luis "Changui" Cáceres: "Milei deja a la democracia parada al borde del abismo"

Cuando se recuerda la vuelta de la democracia y aquella construcción política que marcó el retorno, con la UCR y Raúl Alfonsín como figuras excluyentes, uno de los protagonistas centrales fue Luis Alberto "Changui" Cáceres, histórico dirigente radical santafesino y pilar de aquel grupo de jóvenes que tuvieron a su cargo el armado del Gobierno.

De visita en Mendoza, visitó los estudios de Ciudadano.News para conversar con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16), donde se manifestó: "Preocupado de cómo veo el país, de cómo preveo que va a quedar el país si sigue por este camino, también la vieja lucha por alcanzar viejos sueños incumplidos hasta ahora, de una Argentina mejor, de un país con igualdad de posibilidades para todos, la lucha para mejorar la calidad de vida de los desposeídos", y se reafirmó parte de "un partido que cree realmente en la libertad, la democracia y sabe que no hay democracia si partidos políticos fuertes; que cree en la república y que sabe que no hay república sin división de poderes, y cuando peligra la democracia con un presidente que es anti partidos".

Y refiriéndose a Milei lo definió como "un jefe de Estado que dice que es un topo para destruir el Estado, siendo él quien preside el Estado. Un país con estos problemas hace que una persona como yo, que lleva 67 años de militancia y ha pasado los 80 años, siga en la pelea por los valores históricos que dieron pide a la fundación de la UCR, y por mi propia historia para no defraudarlos, es una historia de lucha y seguiremos peleando".

Luis Cáceres en Círculo Político.

Y añadió: "Esto deja parada a la democracia al borde del abismo, no responsabilizo a la gente que en su momento terminó votando un mediático que recibía instrucciones de un perro muerto a través de una medium, responsabilizo a aquellos que gobernaron antes y que prometieron cosas que no cumplieron, y que se fueron con hechos de corrupción que nos fueron tirando los valores esenciales al conjunto de los argentinos en el cajón, porque nos fuimos acostumbrando a que el tema de la corrupción era algo natural, y por lo tanto, no entendiendo que con corrupción es imposible desarrollar un modelo de centro, de izquierda o derecha".

"Este modelo que se está desarrollando como la cosa nueva, de nuevo no tiene nada, son las políticas que supe combatir en otras épocas, de Martínez de Hoz, de Alsogaray, lo que único que este veneno que pudrió a la Argentina tiempo atrás hoy viene en un envase diferente, que frente al no cumplimiento de lo que se señalaban gobiernos anteriores la gente se hartó, se pudrió de que los engrupieran, y se encontraron en medio de las puteadas que ellos estaban pegando con uno que puteaba más fuerte, que no sabían qué corno iba a hacer y optaron por dar un salto al vacío para no seguir con algo que no le solucionaba los problemas y así terminamos con este señor Milei hablando en contra de la casta, cuando él representa lo más podrido de la casta", agregó.

Y continuando con ese concepto, reforzó: "Si te ponés a hacer un análisis de los que integran el Gobierno, las segundas y terceras líneas o vienen del massismo o vienen de La Cámpora, y te vas a encontrar de aquí a pocos días con algo que si sos un poco observador te va a desnudar lo que deben haber sido acuerdos anteriores con este tema del juez Lijo, impresentable hasta para que lo pongan en una terna, con 353 denuncias, objeciones planteadas, con un proceso abierto y sin embargo, está al toque de poder llegar a la Corte Suprema de Justicia", destacando que "Ningún gobierno frente a una situación de este tipo plantea lo de Lijo cuando necesita los dos tercios para poder sacarlo y tiene un puñadito ínfimo de legisladores, a menos que tenga conversaciones y acuerdos previos con aquellos que si tienen la cantidad de legisladores suficientes como para que puedan salir. Aspiro y espero que muchos peronistas no levanten la mano, tampoco me llamaría la atención aunque me dolería mucho si algún radical levanta la mano, pero los que aprueben ese pliego están demostrando frente a la ciudadanía que tienen la cola sucia y los dedos en el enchufe".

EL rol de la UCR

"Nos dieron por muertos muchas veces, yo empecé en 1958 a militar estando en secundaria, me afilié a la UCR en la elección del '63 cuando y tuvimos lo que para mí fue en esa coyuntura por lejos el mejor presidente de la Argentina (por Arturo Illia), que le dio a las ciencias, a las artes, a la cultura, a la universidad, a la educación un presupuesto que lo llevó de 12% en dos años al 23%, con el compromiso de llevarlo al 25%, y los estudiantes le tomaban la facultad, pedían mayor presupuesto, cerraban las avenidas y calles, al mismo tiempo que don Arturo hacía realidad el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional", Recordó Cáceres, hablando de sus orígenes en la política.

Luis "Changui" Cáceres.

Y fue más descarnado aún en la descripción: "Hoy los argentinos comemos mierda y tenemos un futuro incierto porque supimos sembrar mierda y hacer la suficiente cantidad de macanas como para llegar a esta situación, como para llegar a que un país que hace 70, 80 años atrás sin discusión estaba entre los cinco países más desarrollados del mundo, y en América Latina fuera el primero, y a estar ahora 94 en la lista de países del mundo y octavo lugar en América Latina; ya no es el país de la gran clase media, país que fabricaba aviones, autos, que estaba a la cabeza en la investigación nuclear sino que somos una cosita y donde el lugar ese de privilegio ya lo ocupó Brasil, México y me resisto a la decadencia".

"En 67 años de militancia he comprobado y llegado a la conclusión que tenés infinidad de radicales que no saben que son radicales y no están afiliados a la UCR, y que al mismo tiempo lamentablemente tenemos una cantidad de afiliados a la UCR que no saben si quiera lo que es el radicalismo y por lo tanto, no hacen radicalismo y entonces, llegamos a una situación como esta, donde mantenemos una presencia territorial importante, no solo a nivel de gobernaciones sino a nivel de intendencias, pero hemos ido perdiendo la vocación de poder", y resaltó que "las conducciones que fueron apareciendo fueron acomodaticias y buscando espacios, mirándose el ombligo, el interés personal y dejando de lado la práctica de la democracia interna partidaria".

En ese sentido, pidió que su partido "entienda que tiene que asumir el rol que el electorado le dio que es ser oposición, no un moco; un moco no enamora a nadie, no despierta amores, asumirse como oposición, volver a tener una práctica democrática interna, y a partir de ahí discutir con los partidos que tienen ideas afines, tratar de cerrar un programa común y con la conjunción de los partidos afines tengan la suficiente fuerza como para imponerte en el proceso electoral".

El mal menor

Continuando con el análisis, Cáceres destacó: "Muchos de los argentinos hace décadas que no tenemos la posibilidad de votar lo que nos gusta, de votar en lo que creemos y que tenemos que optar por el mal menor, pero en un país que para sorpresa del mundo siempre tenemos un mal peor, en el cual nos vamos hundiendo cada vez más", y completó: "adentro del partido quedan reservorios que son demócratas, que quieren la igualdad de posibilidad para todos, que realmente desgarra cuando la indigencia anda por el 20% cuando la pobreza llega al 55%, como estamos en este momento. Nos tienen visualizados como el enemigo al que hay que exterminar. Yo digo que no hay guerra que se pierda mientras quede uno tirando trompadas en el aire, yo sigo tirando trompadas y sé que hay otros más".