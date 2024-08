Cuestionan que el Gobierno pueda eliminar el Impuesto País

El anuncio del presidente Javier Milei de bajar el Impuesto País y eliminarlo en diciembre próximo no estaría convenciendo a los mercados, luego analizar las variables económicas que está produciendo la gestión del libertario y cuyo compromiso incluye la inflación cero.

Según Miguel Ponce, especialista en Comercio Exterior, reflexionó en el noticiero de Ciudadano News, El Interactivo: "Recordemos que en el cambio de Gobierno estaba en 7.5, fue disminuyendo diez puntos y pasó a un 7. Esto originó un conflicto con el propio FMI, que no solo pedía la reducción y eliminación del impuesto. Pedía que el crawling peg, el famoso 2% mensual, fuese elevado, pedía tantas positivas y sobre todo pedía no intervenir en el mercado de tipo de cambio. Parece que se ha resuelto comenzar a ir cumpliendo, adaptándose un poco ante la falta de dólares".

"Yo reconozco que estoy empezando a dudar que esto se lleve a la práctica a partir del 1 de septiembre, como es uno de los anuncios planteados. Por qué digo esto, está ocurriendo un hecho que me parece que no estaba en el radar del Gobierno, que es que el precio de la soja ha bajado. Una baja que no tenemos desde hace 20 años y obviamente porque ha habido una excelente cosecha muy grande en los Estados Unidos. Entonces esa sobreoferta en el mercado obviamente bajó créditos. No nos olvidemos que es un commodity porque, por lo tanto, el precio lo manejan los mercados globales", reflexionó.

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), aseguró durante su participación en la inauguración de la 136º Exposición Rural que en septiembre el Gobierno bajará del 17,5% al 7,5% la alícuota del impuesto PAIS, que se había incrementado al comienzo de su gestión.

El tributo se implementó a fines de 2019 durante el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) por 5 períodos fiscales, e inicialmente gravaba la compra de dólares para ahorro y de bienes y servicios adquiridos en el exterior.

En 2022 se incorporó al impuesto a otras actividades como la importación de cualquier bien y el transporte de mercadería de exportación e importación. El peso del impuesto PAIS en la recaudación total pasó del 2% en 2020 al 6,4% en 2024.

Suponiendo que se cumpliera esa promesa, "reconozco que a veces la U me está costando desengancharla de la dolarización, del esquema del Banco Central, ni quiero acordarme de la lucha contra la casta. Que han sido excelentes argumentos de campaña electoral, pero que vemos que en el momento de las efectividades es casi imposible que alguna de estas cuestiones hoy se hayan cumplido, ni siquiera la baja de impuesto. Esta sería una de las primeras bajas de impuestos que podrían empezar a generar esto que el Gobierno está buscando, una batalla cultural que a mi juicio está ganando, más que por mérito propio por errores de las alternativas, todo esto favorece a que la paciencia social, que está muy golpeada, se siga estirando", analizó.

"Entonces miremos este asunto. Hay mucha expectativa por pensar que esto necesariamente va a generar una baja de precios. Porque dicen que no hay producto en la Argentina que tenga algún componente en dólares, esto va a abaratar las importaciones. No hay un componente que se fabrique en el país que no tenga algo importado y por eso se cree que se va a bajar automáticamente 10 puntos algunos de los productos que vemos", calculó.

Reconoció que, "lo veo dificultoso, porque hay un tema cultural en el país, es decir, es muy difícil bajar precios. En algún momento se decía, si el maíz está para arriba entonces encarece todos los productos derivados del maíz y cuando baja eso no se produce la baja de eso. Hay un tema cultural, en todo caso dejan de aumentar, pero lo veo difícil que se traslade todo eso en la expectativa que tiene el Gobierno que lógicamente está básicamente asentado en algo que mañana lo vamos a ver. Mañana aparecerá el índice de precios al consumidor. Vamos a ver cómo fue la performance de la lucha antiinflacionaria el mes pasado. Todos esperan una baja".

"La pregunta es cómo ha pegado en la expectativa. Me parece que el 5.1 de la ciudad de Buenos Aires, a quien ha ayudado a generar a que haya mucha expectativa en relación con mañana por el hecho que el último índice fue de 4,6, un índice al alza. Veníamos del 4,2 de mayo, pasamos al 4,6 en junio y se supone que si volviera a subir esa paciencia social se vería muy dañada, si saliese más de 4. El gobierno está pensando que va a andar en torno al 3. Nosotros pensábamos que iba a ser menos de 4,6 pero empezando con 4. Esperemos esto", dijo.

Si se dice que anda en el entorno del 3, "es un avance y vuelve a coronar el Gobierno, porque si a la política, este escándalo que estamos viviendo, se le suma un indicador positivo, uno puede decir que el gobierno no tiene tanto peligro que su salud pueda verse afectada. Ahora, si no empezara con 3, tampoco es un tema de gravedad, quiero decir, hay muchos que dicen que no debería quedar atado, ni Caputo, sobre todo el Presidente, a decir que vamos a terminar el año con un índice de inflación que empiece con 0. Porque los costos para llegar a ese número en la economía real, en la vida de la gente son elevadísimos. Entonces obviamente la inflación en un cementerio va a ser 0. Pero quiero creer que no se quiere llegar a una situación mayor de la depresión económica que vivimos, con su principal implicancia que es golpear sobre el empleo".

"Se dice que la diferencia entre la recesión y la depresión económica, es además que ahora los 16 indicadores de la actividad industrial están en rojo. A eso hay que agregarle el impacto directo sobre el empleo. Y recordamos que pasábamos del adelanto de vacaciones, a terminar con las horas extras, a levantar algún turno y ahora llegar a este tiempo de los telegramas. Es importante que la expectativa de mañana se mantenga pero la relativizaría porque objetivamente está obteniéndose de manera no virtuosa, se está obteniendo porque el principal ancla antiinflacionario es la caída del consumo", alertó.

La recuperación en V no la estamos viendo: "Estamos transitando todavía una L que aún no ha tocado fondo, de acuerdo a todas las expectativas, cuando hablábamos de esto estábamos en recesión y siguió a esta depresión que es una situación más aguda. La pregunta es, cuando toquemos fondo, en qué punto nos vamos a encontrar con posibilidad de algún tipo de recuperación. Esto va a tener, con la posibilidad de recomponer las reservas", manifestó.

"Estamos hoy en reservas de casi 7 mil millones de reservas netas en rojo en el Central, en enero vamos a estar superando los 12 mil millones de dólares en rojo, de continuar la situación como la que está en este momento. Seguramente en esta semana o la otra vamos a tener una noticia muy preocupante. Todos estamos en conocimiento que el GAFI va a colocar a la Argentina en una lista gris por no hacer esfuerzo para evitar el lavado de dinero. Si esto se concreta, vamos a quedar sin posibilidad de conseguir financiamiento, no solo en el sector privado, sino también en cualquiera de los organismos multilaterales. Entonces, en qué basa el Gobierno, su única posibilidad de recomponer reservas, paradójicamente en el blanqueo y en el alcance de cuánta gente entre en el blanqueo", cerró.