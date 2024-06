Lisandro Nieri y el recorrido de la Ley Bases, otra vez, por Diputados

Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, La Libertad Avanza buscará en Diputados retrotraer algunos de los cambios aplicados la semana pasada.

Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza por la UCR y cercano al oficialismo nacional, se refirió al respecto en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y aclaró cómo puede ser el paso de la ley por Diputados: "El artículo 81 de la Constitución es bien claro, la ley fue aprobada por Senado, ahora lo que tiene que volver a Diputados son las modificaciones y sustracciones para su ratificación o rechazar la ratificación que es insistir con el original de la cámara de origen, que fue aprobado en Diputados".

Y continuó explicando: "Si la ratifica queda la redacción aprobada por el Senado, si se rechaza esa ratificación queda la versión original, la aprobada por Diputados. No hay lugar a puntos intermedios, se termina si definitivamente se hace la sesión el día 27, aprobando los cambios o rechazando los cambios realizados por el Senado".

Hablando de cambios, el diputado también se refirió al Impuesto a las Ganancias: "Pensémoslo como una distributiva, alcanza a los trabajadores que más ganan, no estoy diciendo que ganen mucho, pero alcanza a los que más ganan, entonces ahora se restituye un impuesto, pero un impuesto que va a recaudar la mitad de lo que recaudaba en su momento porque es un impuesto mucho menos gravoso y además tiene una actualización, hace que no se actualice por impuesto inflacionario".

Nieri explicó que en caso de que prospere la restitución del Impuesto a las Ganancias, la actualización de la tabla se dará por inflación: "Garantiza que silenciosamente no aumentes todos los meses el impuesto, no se hace una actualización todos los meses, esos meses probablemente tengas un pequeño aumento, pero semestralmente vas a tener una actualización, entonces, esa tablita se corrige".

"En Argentina hay que lograr sacar al país del estancamiento en el que está desde 2011, que no crece el producto argentino, tenemos una torta que es la misma y hay cuestiones de desigualdad que hace que haya muy pocos ganadores y muchísimos perdedores", reflexionó.

Y continuó: "Lo que tenemos que procurar son impuestos que tal vez retribuyen menos en una campaña electoral, pero lo que hay que hacer es eliminar, por ejemplo, los derechos de exportación, que no es fácil, pero trazar un camino de orden fiscal y procurar ir bajando y por qué no en algún momento lograr eliminar las famosas retenciones, hay que eliminar débitos y créditos, eso sí que son impuestos que no existen en ningún lugar"

"Tiene que ser un sistema impositivo razonable, simplificado, no tan costoso como es en Argentina y, por otro lado, progresivo, quienes más percibimos somos quienes más tenemos que aportar, porque si haces la distribución del ingreso, previo impuestos, que luego el impuesto sea un poco más justo", concluyó.