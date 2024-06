El Gobierno nacional insistará con los cambios en Ganancia y Bienes Personales en Diputados, tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Por esto, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a la legisladora por Córdoba del PRO, Carmen Álvarez Rivero.

La semana pasada la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa impulsada por el Gobierno, pero eliminó los capítulos que bajaban el mínimo no imponible de Ganancias y modificaban el régimen actual de Bienes Personales. Por eso, el proyecto reingresará a Cámara baja y se volverá a discutir ambas cuestiones.



"Sí les puedo decir que lo que llega a las provincias es lo que se coparticipa. Justo el Impuesto de las Ganancias se coparticipa al 100%. Es para considerar y les digo en Córdoba hemos tenido una pérdida de más de 40 mil millones de pesos", apuntó.

Sobre esta línea, la senadora del PRO manifestó que los legisladores de su provincia, pese a sus diferencias políticas, "tenemos una mirada monolítica. Los fondos de Córdoba son sagrados". "No entiendo cómo 40 senadores votaron para que no lleguen fondos a las provincias. No lo entiendo", acusó.

"En términos de recaudación, en cambio, esto es justo un impuesto que recauda, que es automático, automático, no depende del dedo del Presidente, automáticamente y a medida que se va ingresando llega a las provincias", agregó.

Senado de la Nación.

Sin perder tajada sobre el tema y para no malentender lo que argumenta, Álvarez sostuvo: "Es políticamente incorrecto decir que quiero restablecer las Ganancias. Porque en Argentina se dice cualquier cosa. Yo quiero bajar los impuestos generales".

"Pero si pudiéramos mantener, ese solo impuesto nacional, para que se copartícipe y que el que más recibe, porque no es de ganancias, esto es un impuesto a los ingresos. Lo que sí tiene que actualizarse a la misma velocidad y con el mismo índice son las deducciones", cerró.