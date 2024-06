Hasta dónde se justifica eliminar las jubilaciones de privilegio

La discusión sobre la eliminación de las jubilaciones privilegio resurgió luego de que la Cámara de Diputados sancionara las reformas previsionales sin eliminar este capítulo que es uno de los temas principales de lo que se pretende hacer desde el gobierno de Milei para reducir los gastos del Estado.

Pero uno de los puntos a tener en cuenta es definir en qué consiste este tipo de régimen jubilatorio para los funcionarios del Estado.

Círculo Político (de lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Rafael Rofman, investigador principal del área de Protección Social, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) explicó por qué se las llama de privilegio y en qué consisten.

"Las jubilaciones de privilegio como tales, no existen, no hay una definición legal, no hay ninguna ley que dice concédese jubilación de privilegio. Es una manera coloquial que usamos para hablar de un tipo de jubilación que son básicamente distintas a las jubilaciones a las accedemos las personas normales y corrientes. A mí no me gusta la expresión de privilegio porque en general cuando dicen que les parece mal las jubilaciones de privilegio, todo el mundo te dice que está de acuerdo, inmediatamente quienes tienen una regla distinta dicen, lo mío no es de privilegio, lo mío es un derecho, a mi me corresponde, los demás son privilegiados, yo no. esta es una discusión muy extraña de la que es muy difícil salir, yo prefiero pensar que hay regímenes de excepciones, hay un régimen general y estas con excepciones y el problema que tenemos en Argentina es que hay más de 200 regímenes de excepción, cerca de un 40 y pico por ciento de los jubilados actuales se jubilaron a raíz de una excepción, más de la mitad del gasto previsional que hay en Argentina es por un régimen de excepción. Entonces tenemos más excepciones que normalidad, ahí está el problema", explicó .

"Esto es parte del caos que tenemos en el sistema previsional donde durante décadas distintas autoridades, distintos gobiernos y sectores políticos se les ocurre ofrecer a algún grupo en particular un beneficio especial en respuesta a un lobby.

-¿Cómo hacerle entender a este país que hay un sector que cobra semejantes cifras, por ejemplo un ex vicepresidente, hoy siendo funcionario de Milei, el señor Daniel Scioli que cobra 17 millones de pesos mensuales, mientras que hay jubilaciones que no superan los 300 mil pesos?

-Es así. Lo que ocurre es que hay una postura de regla chiquita, ahora la discusión de qué es lo que cobran los ex presidentes vice es importante, pero también seamos conscientes que son 6, con esto quiero decir, está mal, no corresponde, es injusto, pero es irrelevante desde el punto de vista fiscal porque son 6 personas. entonces no te cambian los números, no debería ocurrir. A mí me preocupa a veces que no enredamos en esas discusiones o una parecida, se ha escuchado mucho debate en la Argentina sobre el régimen de diplomáticos, que también es muy generoso, está muy mal, es injusto, ahora hay 500 jubilados, entonces es injusto pero el problema de fondo no está ahí, porque el problema es que cerca de la mitad de los jubilados, hay millones de personas que cobran muy mal, el problema y la discusión más difícil es qué haces con los docentes, qué haces con los empleados publico provinciales, qué haces con los mineros, qué haces con los trabajadores de la salud porque enojarte con el presidente y la vice, con los diplomáticos y los jueces es fácil.

-En realidad digo que no deberían ganar me parece, es elevar las personas que no lo ganan, que esas personas tengan un nivel de vida, pero esta diferencia es abismal. A eso apunto.

-Lo que pasa es que mencionabas lo que está cobrando Daniel Scioli, te das cuenta que Argentina no podría pagarle eso a cada jubilado argentino, no tiene sentido. Yo siempre digo que el mejor sistema previsional del mundo es un sistema que cubre a todos los adultos mayores, le paga a cada uno 20 mil dólares por mes y cuesta el 0,01% del producto bruto pero no se puede, si vos cubrís a todo el mundo y le pagas muy bien, va a salir caro. Entonces el desafío es cómo encontrar un equilibrio ahí, parte del problema que tenemos en argentina es que no solo tenemos que encontrar equilibrio sino que estamos repletos de excepciones, de esa cosa que podemos llamar jubilaciones de privilegio y que insisto son en partes los ex presidentes, vice, jueces, diplomáticos, pero el punto es que cuando sumas todo es un 40, un 50% de los jubilados. Cuando suma todo te das cuenta que tenes gente que se jubila a los 50 años en Argentina, si vos sos docente de la provincia de Neuquén te jubilas a los 50 años. Me alegro por el señor o señora que se jubila ahí pero es obvio que la economía después no aguanta eso, porque quienes pagan impuestos para pagar eso no pueden y si le pagan eso a ellos es porque les van a pagar menos a otros. Tenemos que refundar un acuerdo diciendo, para qué queremos el sistema previsional, lo que queremos para protección razonable a las personas mayores que ya no pueden seguir trabajando. No puede ser que sigamos pagándole a miles, a los que ya están cobrando por supuesto que no podes hacer nada porque tienen derechos y no cometieron nada ilegal, pero hacia adelante no podes seguir otorgando jubilaciones a cientos de miles de personas en condiciones que están en perfectas condiciones de seguir trabajando.

Sin privilegios.

-Entonces qué sería lo que hizo Milei ayer al renunciar a la jubilación de privilegio ¿es un paso para que sea imitado?

-Es un gesto, como gesto me parece respetable, no está mal, es un gesto que no tiene mucho efecto práctico sino que él no puede, no tiene que renunciar ahora, él si no quiere cobrarla, el día que termine su mandato, debe no solicitarla. Ahora no tiene ningún efecto. Entiendo que es una declaración política y como tal está bien. Ahora si en 4 años, 8 años cambia de idea, nadie se lo puede impedir porque tiene derecho. En la práctica la única manera de saber que no lo va a cobrar es que no vaya a la mesa a pedirlo.