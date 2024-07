Ex candidato peronista insta a la unión: "Dejen de declamar y trabajen en serio"

"Debería haber una convocatoria en serio, no excluyente a nadie y no declamada. Única manera que el justicialismo mendocino pueda surgir del lugar que fue llevado". Contundente posición de quien fuera el último candidato a gobernador por el peronismo.

El dirigente, hoy dedicado a la actividad privada, dialogó en exclusiva con ciudadano.news y esto dijo sobre los aspectos que considera fueron negativos para su partido: "El problema más grave que tenemos es que hace mucho tiempo que no se ganan elecciones provinciales, lo que confluye en que no se ganaron más elecciones desde que se desdoblaron, lo que no es un dato menor".

"Ha habido distintas conducciones, distintas presidencias en el PJ, distintos candidatos y la verdad es que hace mucho que no ganamos, No confluyen en un interés global del PJ, por lo tanto no permite afianzar un proyecto global en la provincia y que se pueda avanzar con un proyecto electoral", manifestó.

Mirando el interior de su partido, observó con crítica: "Sin dudas el PJ tiene que hacer una convocatoria, pero en serio, se declama que tenemos que nadie sobra y después se hacen declaraciones ofensivas hacia algún sector que se lo quiere excluir o se lo quiere tener dentro de la estructura, pero sin que moleste, cuando molestar es participar en internas y ganarlas, la verdad que quienes han conducido el partido es porque han ganado internas, nadie les regaló nada y después lamentablemente vuelvo a lo mismo, el partido se convierte en un partido vecinal a través del desdoblamiento de las internas, de las elecciones generales y por supuesto esto genera dificultades para quien conduce y quienes no quieren ser conducidos porque este es otro problema".

Aseguró que nadie quiere unir al justicialismo sobre los intereses personales: "No veo las actitudes para que esto sea de esta manera. El justicialismo necesita a alguien que tenga ganas de conducir y que quiera conducir, y que deje de ser declamatorio. Nosotros escuchamos un montón que dice, vamos a ganar, vamos a tener, no vamos a ganar, vamos a tener la conducción del partido, pero yo lo voy a hacer de afuera, voy a ver cómo me acerco.

Nadie quiere agarrar la conducción partidaria porque saben que es muy difícil y que los intereses personales priman sobre los intereses integrales del PJ en la provincia de Mendoza. Espero que alguno de los que hoy están siendo tan críticos sobre las conducciones anteriores, sobre el resultado electoral inclusive de la elección pasada, se ponga a la 10, salga a la cancha y se ponga a conducir. Y eso es lo que necesitamos. Si hay alguien que quiera conducir con todo adentro, que lo demuestre. Y si no, hay que dejar de decir cosas vacías de contenido e ir a los hechos que en realidad es donde se debe trabajar. Estamos en un partido donde nadie quiere conducir y cuando hay alguien que quiere conducir, hay algunos que no quieren que los conduzcan".

Reconociendo que la gente está mal, señaló con énfasis: "El Justicialismo se va a rearmar en la provincia detrás de la figura nacional, sin duda. En las próximas elecciones vamos a volver a tener oportunidad de poder volver a los sectores de gobierno que no deberíamos haber dejado, por errores propios, por lo que sea, bueno, dejamos de ser gobierno".

"En esto también ya basta de autocrítica, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para empezar a hacer un programa de gobierno distinto y ofrecer a la ciudadanía en su totalidad las soluciones que proponemos desde una visión distinta, que es una visión humanista, donde la persona es el centro de la ejecución de las políticas públicas".

"La verdad que esto de no conducir para después poner palos en las ruedas está agotado y ya se tiene que hacer cargo de quienes permanentemente ponían palos en las ruedas que se hagan cargo del partido, nosotros seguramente lo vamos a acompañar con buena fe, con trabajo y como lo hemos hecho siempre, poniendo el cuerpo aún en las situaciones más difíciles, como me tocó en lo personal en las elecciones del año pasado, cuando nadie quería, bueno, yo estuve y no estuve poniendo solamente el nombre, sino que estuve poniendo mi tiempo, mi trabajo, muchísimo empeño en que las elecciones fueran lo mejor posible".

Producción periodística: Daniel Gallardo.