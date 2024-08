El pedido de Javier Milei a los empresarios en el Council de las Américas

Durante su participación en el Council de las Américas, Javier Milei, expuso este mediodía ante empresarios, a quienes les pidió que inviertan en la economía argentina, al tiempo que prometió a cambio la salida del cepo y la devolución de impuestos. Y los animó con énfasis: "¡Vamos, inviertan!".

En su discurso, que se extendió por más de una hora, el Presidente evitó establecer fechas, pero aseguró que "los pasos se darán en la medida en la que se cumplan las metadas trazadas". También rechazó la posibilidad de devaluar, y reveló precisiones respecto al diseño del presupuesto 2024, con "déficit cero".

Ante la presencia de varios integrantes del Gabinete y representantes de las principales cámaras empresariales que asistieron al evento, el mandatario pidió: "Les digo, no teman, contamos con ventajas que muchas veces no se ven, pero que gran parte del mundo no tiene, que son anclas que nos protegen frente a eventuales tormentas".

"Están jugando con fuego"

"La primera, y más importante, es que nosotros estamos purgando al sistema económico argentino de un cáncer de décadas, que es el populismo monetario", precisó.

Y agregó que "en la Argentina no va más tirarle una alfombra encima a la crisis tomando deuda e imprimiendo dinero. Aprendimos, de una vez y para siempre, que no sirve salir de la crisis con emisión".

También aseguró que "no es casualidad que en el mundo el poder adquisitivo de la gente de a pie sea cada vez más bajo, a pesar de que las evaluaciones de las empresas son cada vez más altas. Ellos están jugando con fuego, tomando de una medicina que en el largo plazo no es más que veneno. No vamos a ser populismo monetario, no nos importa que lo hagan los demás".

Además, Milei afirmó que el Gobierno no está dispuesto a "devaluar para arruinar a los argentinos" sino que trabajará "en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña".

A horas de que se conozca el dato de inflación de julio, el líder libertario indicó que el último dato de mayorista bajó al 2,7% "lo que da 35% interanual", y dijo que "es un tremendo logro pasar de 17.000% a 35%".

"La gente no puede esperar más"

Milei destacó además la recuperación de la economía al expresar que "técnicamente la recesión tuvo su peor momento en los meses de abril y mayo", y aseguró: "Nadie tiene más ganas que yo de salir del cepo".

"Nosotros vamos en serio, queremos dejar atrás el modelo fracasado del Estado presente y volver a instaurar el modelo de la libertad. Por eso estamos haciendo un cambio profundo, de raíz, y todo cambio profundo requiere de tiempo, un bien escaso que debe ser usado con prudencia y sabiduría si queremos que este nuevo modelo se sostenga en el tiempo", aseveró.

Asimismo, admitió que "la gente no puede esperar más, pero entiende que este es el único camino, la política debe comprender lo mismo y acompañar, con su propio esfuerzo, el de la ciudadanía".

"Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos", resaltó el jefe de Estado.

El rediseño del Presupuesto

Finalmente, y refiriéndose al Presupuesto 2024, el mandatario reveló que lo rediseñará con el objetivo de déficit cero, a la vez que rechazó tomar nueva deuda. "Se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos, y de ahí deriva el resultado primario, tiene la carga de los intereses, sale el resultado financiero y de ahí sale el financiamiento. No vamos a usar esa metodología", resaltó al respecto.

"Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. La Argentina va a deja de tomar nueva deuda. Rolear la deuda, no es nueva deuda. De cara al futuro tendríamos que ver que se vaya desplomando el riesgo país. Mientras había un sacudón económico en todo el mundo cual fue el único lugar que subió y la fue mejor: Argentina", concluyó.

Con información de Noticias Argentinas