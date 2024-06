El diputado y ex ministro Daniel Arroyo analizó la situación actual de la política argentina

Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Desarrollo Social, pasó por el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y opinó sobre el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, donde se mostró "preocupado y expectante".

"Veo que es un proceso de cambios significativos en Argentina que la sociedad votó para generar un cambio, mi impresión es un cambio que está siendo muy desequilibrado, que es nada al estado y todo al mercado, a lo bestia, muy extremo, ahí está la principal dificultad, pero la sociedad votó un cambio claramente", dijo.

—Dentro del paquete fiscal está eliminar el impuesto a las grandes ganancias y que vuelvan a pagar Ganancias los trabajadores, no entiendo como algo que representa el 0,69 del PBI y que pagan muy pocas personas, se exime a los que más tienen y a los trabajadores de un sueldo de clase media se vuelva a poner Ganancias...

—Eso es absurdo, hay 140 mil personas que le bajarán la alícuota del impuesto, hablamos de los más altos niveles de ingresos de Argentina y hay unos 1,1 millones de personas que van a volver a pagar Ganancias. Vamos dos pasos para atrás y se vuelve a computar en los ingresos de las personas las horas extra. Entonces, volvemos otra vez al esquema de que una persona va al trabajo un sábado hace horas extras y gana menos que si no hubiera trabajado porque supera la línea y paga Ganancias.

—¿Y sobre el RIGI?

—Argentina necesita un régimen para grandes inversiones, sí, y es un país que necesita darle señales a quien viene a invertir de que no cambiarán las cosas todas las semanas o cada dos años, cada cuatro años. El RIGI que está en la Ley Bases es eso, pero al recontra extremo, les dice ustedes vengan, extraigan litio, minerales, inviertan en Vaca Muerta, llévese directamente, no genere valor agregado, no obliga a procesar, a desarrollar, casi no paga impuestos y si hay un problema, si hay que discutir con el país, zanjar algún tema judicial vamos a tribunales de afuera, eso es una cosa extrema. Que la Argentina necesita un régimen de grandes inversiones no hay dudas, que tiene que darle certezas a un montón de inversores en el mundo que no han visto certezas históricamente en Argentina también, ahora, lo que se está haciendo es una cosa absurda, una especie de enclave donde alguien viene, extrae y eso está mal, por eso hay que activar con racionalidad.

—Has sido parte de un gobierno, ¿qué opinión te merece todo lo que pasó en el Ministerio de Capital Humano, lo que ha pasado con la ministra Sandra Pettovello?

—Primero, nunca hago consideraciones personales, son áreas muy complejas y soy muy respetuoso de las personas que llevan adelante las tareas en el Ejecutivo de áreas complejas. Es difícil fusionar tantas áreas, áreas tan complejas como educación, desarrollo social, trabajo, cultura, más ANSES. Respecto de la política alimentaria me parece que ha habido un error de base y es creer que alcanza solo con la Tarjeta Alimentar, yo creé la Tarjeta Alimentar, claramente creo que es una muy buena política, una política que transfiere fondos a una tarjeta que se carga todos los meses para madres con chicos hasta 14 años y que le permite mejorar la calidad alimentaria. El tema a mi modo de ver es que con eso solo no alcanza, porque hay pérdida de empleo, caída de la actividad económica, porque hay más gente que va a los comedores y porque el pan está a 2.500 pesos, la leche a 1.500, la carne de asado a 8 mil. En eso falta para mí, es un complemento, asistir a los comedores, eso está faltando, más allá de que el gobierno ahora pueda entregar los alimentos que están en los depósitos, falta un complemento.

—Ayer se reunió la Comisión de Salud en Diputados y uno podía ver la foto con el cartelito con el nombre de la ministra Pettovello que brilló por su ausencia, al igual que en la reunión de gabinete, ¿Qué hay que leer de su ausencia en Diputados?

—La situación está difícil de verdad, esto está mal en serio, hay mucha gente que la pasa mal, angustiada, hay un fenómeno de implosión social, está muy difícil entonces, todos tenemos que colaborar a que las cosas mejoren, tengo una doble lógica, una mirada muy crítica al gobierno y voto en contra de las leyes, pero junto a eso hago algo práctico, trato que mejoren los comedores, que aumenten la ayuda escolar para los chicos que van a la escuela, que el Monotributo social se mantenga porque permite facturar al que produce y vende en su barrio, creo que hay que poner mucho porque está muy difícil, mucha gente está angustiada, de verdad no llega, se endeuda, y hay que colaborar por ese lado.