Carolina Yutrovic:"Estamos en una encrucijada los de Unión por la Patria"

El oficialismo de la Cámara de Diputados busca avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Las mismas que fueron rechazadas en el Senado en el proyecto de ley de Paquete Fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y las provincias.

Frente a esto, el programa de Ciudadano.News entrevistó a Carolina Yutrovic, diputada nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Unión por la Patria). "Si bien no estamos de acuerdo en general con el proyecto de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, estamos en una encrucijada los de Unión por la Patria. Porque en la vuelta a Diputados, el rechazo significaría la vuelta del texto original, cosa que no queremos para nada", argumentó.

Al respecto sobre el tema del Impuesto a las Ganancias, la legisladora explicó qué plantea desde Unión por la Patria. "Es que no vuelva a la categoría de ciertos grupos de trabajadores y que hay otras alternativas. Nos llama mucho la atención de que el Gobierno en lugar de por ejemplo, sostener que 800 mil, un millón de trabajadores no vuelvan a pagar Ganancias, y le baja impuestos a las personas con mayor fortuna en contraposición de lo que están haciendo en un montón de otros países", sostuvo.

"Nos llama la atención que rescinden recursos de este grupo y se lo ponga a los trabajadores o inclusive al Monotributo social, que se lo multiplica por 8 veces. Hay una perspectiva para nosotros muy regresiva en cómo quieren manejar los impuestos este Gobierno", agregó.

Dado este contexto, Carolina Yutrovic manifestó cómo se imagena la sesión en la Cámara baja la semana que viene. "No creo que haya más distensión en el sentido de que la gente no la está pasando bien y hay otras que no quiere este modelo de país que propone el presidente Milei. Se manifestarán y es legítimo que se manifieste. No avalamos ningún tipo de manifestación violenta y estamos discutiéndolo nosotros también porque fuimos injustificadamente reprimidos por la policía o fuerzas de seguridad en el tratamiento en el Senado", cerró.