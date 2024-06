Prepagas: ¿cómo funcionará el plan de devolución de las empresas?

En medio del plan de devolución y la autorización judicial para permitir a las prepagas aumentar sus cuotas a partir de julio, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó a Miriam Medina, abogada especialista en salud.

La Superintendencia de Servicios de Salud decidió no mantener en la Justicia la demanda por cartelización de las empresas de medicina prepagas. Por lo cual, los privados a partir del próximo mes tendrán vía libre para aumentar sus servicios sin control.

Al respecto, la abogada especialista en salud apuntó contra el pedido del Gobierno nacional y describió cuál fue su papel en este juego. "Lo que hicieron fue dibujar todo para justificar los aumentos y pactar un aumento por el índice de precios al consumidor. ¿Por qué fue eso? Lo pactaron para estos meses un aumento", sostuvo.

"El Gobierno aceptó que se apliquen aumentos, porque no es que me retrotraen la cuota de diciembre. No, al valor de diciembre, actualizado al índice de precios al consumidor. O sea, el Ejecutivo hizo un reclamo judicial para pactar y arreglar con las prepagas un aumento", agregó.

Por lo cual, el amparo que presentó el Ministerio de Salud de la Nación, por el abuso de precios que estuvieron por encima de la inflación, la medida fue catalogada por Medina, "para calmar a la gente, nada más y legalizar los incrementos".

"También, firmó que a partir de julio se libere y pueden cobrar lo que quieran. Realmente vergonzoso", catalogó.

¿Cómo será el plan de devolución?



El plan de devolución contempla los montos abonados de más a lo largo del primer cuatrimestre de 2024. Estos serán devueltos por las empresas en 12 cuotas. Sobre esto, la especialista contó detalles sobre cómo será su metodología.

"En realidad, no es que vamos a recibir plata en nuestras cuentas, no. La devolución se toma en parte de pago de la cuota, o sea, te descuentan de lo que vos tenés que pagar. No es que nos van a devolver plata, no, de ninguna manera", remarcó.



"La plata ya se la quedaron. Ahora te devuelven el importe y dicen: 'Bueno, de las 12 cuotas, este mes tengo que devolver, no sé, 20 mil pesos. Bueno, vas a pagar 20 mil pesos menos. Pero te aumento 70, no sé, 80, lo que se les ocurra decir'. Es vergonzoso, lamentable y lo que buscan es que la gente se dé de baja", cerró.