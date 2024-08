Alberto Fernández a D'Elía: "Por lo menos escuchame antes de que me pegue el tiro"

El expresidente Alberto Fernández mantuvo un fuerte cruce con el exdirigente kirchnerista Luis D'Elía quien provocó una nueva polémica al revelar públicamente un mensaje privado que recibió del mandatario.

Este intercambio surge en un momento crítico para el presidente, quien enfrenta una denuncia por violencia de género y el escándalo por los videos en el despacho presidencial.

En su cuenta de redes sociales, D'Elía compartió un posteo que incluía el mensaje de Fernández: "Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escuchame antes de que me pegue el tiro". El exdirigente, conocido por su estilo frontal, añadió en su publicación: "Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes obviamente no le contesté, estaba muy caliente".

Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes obviamente no le contesté estaba muy caliente 🔥 pic.twitter.com/2E3dlHtNUn — Luis D'Elia (@Luis_Delia) August 9, 2024

Este cruce se enmarca en una serie de declaraciones incendiarias de D'Elía, quien previamente había instigado públicamente al presidente a que se suicidara tras la denuncia de Yañez. "Si @alferdez tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza", expresó el exdirigente en un tuit que generó una oleada de repudio.

Polémico posteo de Luis D'Elia

Ante estas declaraciones, el abogado Jorge Monasterky decidió presentar una denuncia penal contra D'Elía, acusándolo de "instigación al suicidio".

Monasterky también solicitó que, de confirmarse la autenticidad de los mensajes que indican un riesgo inminente para la vida de Fernández, se proceda con la internación compulsiva del presidente bajo la ley de salud mental. "Repito, ambos personajes son de mi desagrado total", afirmó el abogado en su comunicado.

Este episodio suma una nueva capa de tensión en el entorno presidencial, marcado por la vulnerabilidad emocional y el desgaste político de Fernández, quien atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión. Las implicancias de estas revelaciones y la respuesta de las instituciones frente a una crisis de esta magnitud serán clave para el desenlace de este drama político.