Advierten que el cierre de organismos públicos podría tener costos

La información de que Federico Sturzenegger prepara un decreto presidencial para cerrar alrededor de 60 organismos públicos, confirmada por Javier Milei en su cuenta de X, podría significar un costo por indemnizaciones elevado para el mismo Estado nacional.

En esa línea de pensamiento reflexionó Nahuel Altieri, abogado laboralista, presidente de la Asociación Abogados del Fuero y director de Altieri Legal, en el programa político Sin Verso, de Ciudadano News: "En la misma Ley de Bases se reformó la ley de empleo público que afecta a este recorte. Aquí hay una discusión jurídica muy importante que es la aplicación temporal de la reforma laboral".

"Si nosotros no ponemos en exégetas jurídicos, los contratados bajo la norma anterior se les aplica la norma anterior. Tanto para empleados públicos como para privados", consideró.

Manifestó que, "algunos magistrados afirman que se aplica la ley al momento del despido. Es una postura que no comparto, pero que por el momento no voy a debatir".

"En principio las indemnizaciones no cambian porque para los denominados fondos de cese aún les falta la reglamentación. Que son fondos que van por convenios colectivos y que no son tan fácil de implementar", señaló.

Nahuel Altieri, abogado laboralista.

De todas formas, "tenemos que decir que el fondo de desempleo existe. Que es muy bajo lo que se cobra, pero es en función de la antigüedad. No es que no existe. La diferencia es que por ejemplo en España lo que se cobra es bastante más alto por fondo de desempleo".

"Hay un tema que es muy importante y que se refiere a quién va a administrar el fondo de cese. ¿El Estado, que con la ANSES financiaba a los carnavales federales? ¿Una compañía de seguros, cuya superintendencia no controla el cumplimiento de las compañías? ¿O el sindicato o una empresa específica? Porque lo que después va a pasar es que, Dios no quiera, que se vuelvan insolventes también esos fondos y, por lo tanto, nadie vaya a cobrar", dijo.

En cuanto a las Pymes, "no todas están echando gente todo el tiempo. ¿Por qué tienen que estar pagando un ocho por ciento todos los meses si en verdad no echa a nadie? El fondo de cese le sirve a una empresa que sí tiene rotación de gente. Pero el que no va a salir perdiendo".

"Para quienes llevan varios años en relación de dependencia, lo más útil es echarle mano a nuestra carta magna y a los pactos y tratados internacionales que fueran dados por rangos supralegales. El Pacto de San José de Costa Rica habla de progresividad de los derechos sociales. Si yo digo que me contrataron con una ley vigente, hoy no la pueden cambiar tan fácil", apuntó.

Dentro del Estado hay de todo. "Hay monotributistas, hay con salarios, pero contratados, hay efectivos que dependen directamente del Estado en la famosa planta permanente y también los contratados a través de entes cooperadores. Que, con mala intención, son los vistos como cajas negras que no tiene control de parte de la Auditoría General de la Nación", completó.

"Todos ellos van a tener distintas herramientas para defenderse que van a pasar desde pedir el cobro de la indemnización y por lo que se ha logrado conocer, algunos seguirán cobrando el salario durante un año a pesar de haber perdido el trabajo", analizó.

En otros casos, "pedirán la reinstalación y después se verá los de los entes cooperadores. Inclusive siguiendo los parámetros cuasi privados, amparándose en la Ley 20.744, que es la norma de contratos de trabajo, ahora reformada".

"Entre los organismos que van a cerrar habría que ver que cumplen funciones muy importantes como el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), que es el que controla cooperativas y mutuales. ¿Qué va a pasar? ¿Que todas sean sociedades anónimas? ¿Que sea la única forma que tenga la gente para formar un comercio? ¿Que una mutual o una cooperativa no pueda dar créditos?", cuestionó.

"Como en Argentina todo es vertiginoso, vamos a ver empresarios cada vez mucho más ricos y empleados cada vez más pobres. Pero hay que separar a las grandes multinacionales de la Pyme, que se levanta todos los días a las cinco de la mañana", cerró.