La oposición venezolana denunció persecución tras la detención de un exdiputado

En medio de la creciente crisis política en Venezuela, marcada por la controvertida reelección de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, el país vive un clima de tensión y violencia que no da tregua. En este contexto, el exdiputado opositor Williams Dávila fue detenido y lleva ya tres días incomunicado, según denunció su familia, generando un fuerte rechazo entre líderes opositores y la comunidad internacional.

El pasado jueves, Dávila fue arrestado al finalizar una manifestación convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que lidera la conocida política María Corina Machado. La detención fue denunciada por sus familiares como una desaparición forzosa, ya que desde ese momento no tuvieron ninguna noticia sobre su paradero.

William Dávila, hijo del exdiputado, explicó que familiares y abogados intentaron sin éxito obtener información sobre el lugar en el que recluyeron a su padre, que fue capturado en el este de Caracas por hombres que "se lo llevaron" a bordo de "una camioneta sin identificación".

"Desde entonces no sabemos nada, no tenemos comunicación, no tenemos ningún tipo de información oficial y, por tanto, no sabemos exactamente, entendemos que fue víctima de una desaparición forzosa", denunció su hijo.

La crisis venezolana en su punto más álgido

González Urrutia, que insiste en la necesidad de un diálogo nacional para salir de la crisis, reiteró su llamado a Maduro para que "detenga la violencia y las persecuciones" y libere a los presos políticos, entre ellos a Williams Dávila. "Basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos", afirmó el opositor, quien sigue desafiando al régimen a pesar de los riesgos que esto conlleva.

El llamado de González Urrutia llega en un momento crítico, donde las protestas poselectorales han dejado más de 2400 detenciones, según cifras de la oposición. La situación en Venezuela se torna cada vez más incierta, con un gobierno que parece decidido a mantener el control a través de la represión y la intimidación.

González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones por un margen del 37% sobre Maduro, utilizó sus redes sociales para pedir el fin de la violencia y las persecuciones políticas.

Instagram de Edmundo González Urrutia

En una publicación reciente en Instagram, compartió una imagen suya arrodillado en un templo católico, acompañada de un mensaje cargado de esperanza: "Vivamos siempre en la verdad, respetarla es el camino hacia la paz que nos permitirá reconstruir nuestro amado país. La verdad prevalecerá, nunca lo duden".