Maduro le pega a Machado: "Que se entregue y responda por los crímenes"

Nicolás Maduro, descartó, este viernes 9 de agosto, cualquier negociación con la líder de la oposición, María Corina Machado, en declaraciones posteriores a su comparecencia ante la Suprema Corte y, sostuvo que, pidió "certificar" su cuestionada reelección para un tercer período de seis años.

El líder chavista fue el último candidato que se apersonó ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Otros ocho aspirantes a la presidencia de partidos minoritarios, también respondieron a la citación, mientras que el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria, quedó en desacato por no asistir.

"Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República, será santa sentencia", dijo Maduro a la prensa al salir de la audiencia.

Cabe recordar, que Maduro fue proclamado como presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de González Urrutia, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual no publicó las actas del escrutinio alegando un jaqueo al sistema de votación por parte de infiltradores informáticos de Macedonia del Norte. Al día de hoy, el organismo sigue sin mostrar los documentos de los comicios.

En este contexto, la oposición defiende fervientemente una acción de fraude del oficialismo y aseguró tener el 80 por ciento de las actas que certificarían el triunfo de González Urrutia. En este sentido, desde la Mesa de Unidad Democrática se propuso una "negociación para la transición democrática", que "incluye garantías, salvoconductos e incentivos para las partes involucradas, en este caso el régimen que fue derrotado en esa elección presidencial".

"Estamos decididos a avanzar en una negociación", insistió Corina Machado. "Será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación".

Maduro, por su parte, descartó cualquier contacto con la líder opositora. "El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general. Que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí", afirmó el gobernante, que la tachó de "prófuga de la justicia".

El mandatario, de 61 años, concurrió representado por el procurador defensor del Estado, Reinaldo Muñoz, y miembros de su gabinete.

"He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta de las juezas y jueces", señaló Maduro.