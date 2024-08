Nueva acusación contra Marley: un hombre de Entre Ríos lo denunció por abuso

Al igual que la presentación judicial de Adrián Alfredo Molina, la nueva persona que denunció a Alejandro Marley Wiebe (54) lo hizo por abuso sexual y busca un juicio por la verdad.

El hecho habría ocurrido en 2018 y el hombre manifestó que "le llevó años comprender lo que me había sucedido y que había sido víctima de abuso sexual".

La persona pidió reservar su identidad y contó que tenía una carrera sólida e internacional como pianista y que lo contactó a Marley por la red social Facebook en 2008.

Al mismo tiempo, añadió que "no puede ingresar actualmente a esa cuenta". "Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero no olvidaré jamás el hecho de abuso", aseveró.

Además, el denunciante narró que "el conductor le pasó un pasaje de avión, lo habría ido a buscar en un auto de lujo". En ese momento, se trasladaron hacia la casa de Maley.

"Recuerdo que me manoseó, me dijo de ir a su habitación, yo no me sentía cómodo pero insistía. Me sentía incómodo y demasiado nervioso, no podía hablar", detalló en la denuncia.

Después de la relación sexual, Marley lo habría llevado a una dirección que le proporcionó el denunciante en Capital Federal. "Me sentía sucio, sentía asco. Fue en terapia que tuve que tratar todo esto", describió la persona que reclama el juicio por la verdad.

Por otra parte, el hombre quiere que Facebook lo ayude a abrir su vieja cuenta para mostrar los chats. También, solicita pericias psicológicas y psiquiátricas.