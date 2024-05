Julián Kartun explicó como logró interpretar Spinetta en la serie de Fito Páez

En medio del Spinettaday, el actor y músico, Julián Kartun (40), fue entrevistado por el canal Olga y contó detalles sobre cómo pudo lograr la personificación de Luis Alberto Spinetta cuando rodó El amor después del amor (2023).

La serie cuenta la historia bibliográfica de Fito Páez (61), uno de los grandes exponentes de la música nacional. Está disponible en la plataforma de Netflix y fue producida por Mandarina Contenidos. Tuvo un gran reconocimiento por la crítica y el público porque contó intimidades que nadie sabía.

Uno de sus secretos, que no era como tan secretos, fue su relación de amistad con Luis Alberto Spinetta, quien por momentos fue socio compositor. Realizar ese personaje era complejo y difícil. Por eso, eligieron al talentosísimo Julián Kartun para personificar su vida.

"La mochila era muy pesada y estaba muy nervioso", comenzó diciendo el artista en Olga.

Pero esto no le importó y pudo realizar un gran trabajo. Por lo cual, develó el método que realizó para poder interpretar a Spinetta. "Soy muy admirador de él, entonces, lo vi toda la vida, lo observé. Escucho mucho sus discos. Miré sus entrevistas. Era un desafío. Porque era Spinetta por fuera de los escenarios", explicó.

A su vez, sin faltarle el respeto a los guionistas de El amor después del amor, Kartun expresó su gran pedido a la producción. "Me sirvió mucho decirle a los directores ´esto es un texto`, pero en la escena quiero jugar un poco. No fui muy fiel al texto, primero, porque tengo una pésima memoria. Segundo, porque creí que me salió mejor de esa manera", recordó.

Julián Kartún (Spinetta), Iván Hochman (Fito Páez) y Micaela Riera (Fabi Cantilo).

Finalmente, el actor remarcó que Fito Paéz fue la persona que le permitió representar la mejor versión de Spinetta."Para el personaje, me ayudó hablar con Fito. Porque lo que se veía en la serie era el vínculo entre ellos dos", ilustró.

"También, pude conocer ese costado familiar de Spinetta como un megahumano, muy cariñoso y que podía hablar horas sobre comida. Esas charlas chiquitas, que luego terminar hablando sobre el cosmos. Todo eso, me ayudó Fito y gente del entorno que estuvo en esa época", cerró.