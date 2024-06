Kate Winslet contó que fue incómodo besar a Leonardo DiCaprio en Titanic

A casi 30 años de su estreno, la película Titanic (1997) sigue dando titulares para los portales de noticias y son sus protagonistas, quienes son los encargados de revelar nuevos detalles de la cinta. En una entrevista, Kate Winslet (48) manifestó que fue incómodo besar a Leonardo DiCaprio (49) en la toma más recordada por los espectadores.

La película se estrenó en los Estados Unidos el 19 de diciembre de 1997.

La actriz que interpreta a Rose DeWitt Bukater recordó una de las escenas más emblemáticas de la cinta Titanic, donde Jack Dawson la sostiene de la cintura y ven el atardecer en un romántico momento. "Qué pesadilla fue grabar eso. Tuvimos que grabarla al menos cuatro veces porque James (Cameron, director de la cinta) estaba empeñado en alcanzar una luz muy específica. Obviamente. No me extraña que todas las chicas jóvenes quisieran besar a Leonardo, pero no fue todo como parece", apuntó Winslet.

Sobre el montaje, la ganadora del Oscars, como mejor actriz por The Reader (2009), rememoró la escena del beso y tiró un dato que pasó desapercibido. "Miro la escena y me pregunto cómo pude respirar con ese corsé tan ajustando", señaló.

¿Cómo impactó la película en su carrera artística?

Kate Winslet se "siente orgullosa" de haber realizado y remarca que "siento que es de esas películas que sigue en lo más alto. Otras generaciones enteras de personas están descubriendo la película o viéndola por primera vez, y hay algo extraordinario en eso".

Gracias a Titanic, Kate Winslet tuvo un gran reconocimiento internacional y consolidó su carrera en Hollywood.

En la nota con Variety, la actriz mencionó la presión mediática de la que fue blanco en el pasado por su físico en la cinta, debido a que hubo gente mal intencionada que la juzgó por tener "demasiadas curvas".

"No se trata del maquillaje, la belleza y el tiempo que lleva ponerse las cosas. Se trata de quién eres por dentro y de aprender a estar en paz con eso y estar bien con eso. Creo que la aceptación y la representación son absolutamente claves para las mujeres de hoy", cerró.