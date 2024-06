Conmovedor: Marcela Baños reveló que fue abusada sexualmente a los 21 años

Marcela Baños, reconocida conductora de Pasión de Sábado, compartió un doloroso episodio de su vida durante una entrevista en el programa LAM. A los 21 años, mientras participaba en un concurso de belleza, fue víctima de abuso sexual, un hecho que la marcó profundamente y que mantuvo en silencio durante muchos años.

La periodista fue invitada este viernes 21 de junio al programa de Ángel de Brito y dio declaraciones que dejaron sin palabras a los presentes en el estudio, que no estaban enterados de su difícil experiencia. "Al principio lo negué", comenzó diciendo, y agregó que ahora puede hablarlo "sin llorar".

Baños recordó que la contactaron mientras estaba con su madre: "Me acuerdo que participé de un concurso de belleza, un miss, algo muy común de esa época. Yo iba en un colectivo con mi mamá y me contactaron. Esa persona fue la que me llamó por teléfono". Durante los años '90, era común que las oportunidades laborales surgieran de esa manera, y no había tanta información sobre los peligros potenciales.

La conductora detalló cómo fue el momento del abuso: "Me contactó un chabón, en el medio había otro hombre y dos mujeres que supuestamente participaban de 'el ensayo' de cómo iba a ser el desfile, y ahí fue que me dieron 'un tecito' y con eso me durmieron".

Añadió que aunque aparentaban ser parte del concurso, no tenían ninguna relación con el mismo: "Era una organización para abusar de mujeres. Supuestamente era algo externo al concurso. Fue horrible. En un momento me llegué a despertar y salí de ese lugar, y fue como que ese momento lo anulé. Es todo muy confuso porque no tenés tanta claridad enseguida sobre lo que ocurrió. En ese momento no hablé con nadie, ni con mi mamá, ni con mi novio, con nadie".

El difícil proceso de asimilar el abuso

Baños relató el arduo proceso de asimilar lo que había sucedido: "Con los años empecé a darme cuenta de que algo estaba mal. Cuando tomé consciencia de la situación se me complicó un poco más con el tema de la intimidad porque es como que se te mezcla todo. Es difícil, porque podés discernir sobre lo que pasa, caer en lo que te pasó y preguntarte por qué te pasó".

Explicó cómo las secuelas del abuso afectaron su vida íntima y emocional, llevándola a cuestionarse constantemente y a enfrentar una gran tristeza y confusión.

La conductora también reflexionó sobre el impacto negativo que estos pensamientos tienen en la recuperación: "Te pasan un montón de cosas por la cabeza, todas negativas, y no te ayudan para salir adelante. Hasta que en un momento después de años de estar triste y muy mal, hay un momento que me empecé a cuestionar si sigo así de mal, mientras sigo con mi vida, laburo, novio, etc. y llorando sola en casa". Enfatizó que aunque esta es su historia personal, cada persona puede vivir y procesar el trauma de manera diferente.

Reflexión sobre la vulnerabilidad en la búsqueda de trabajo

En medio de una reflexión con el panel sobre las vulnerabilidades en las búsquedas de trabajo y oportunidades, Marcela Baños comentó: "Creo que fue una sola persona la que me violó. Pero no conocía a nadie. Solo pude avisarle a otra chica luego para que no vaya. Nunca me enteré de una denuncia a la organización ni nada, porque en esa época no se hablaba de todo esto".

Su testimonio resalta la importancia de la concientización y la necesidad de proteger a las mujeres de situaciones de abuso, especialmente en contextos laborales donde la vulnerabilidad puede ser mayor.