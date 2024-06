La inesperada revelación de Julieta Poggio sobre su romance con Marcos Ginocchio

En una entrevista exclusiva con Noche al Dente, Julieta Poggio rompió el silencio y compartió detalles impactantes sobre su breve pero intenso romance con Marcos Ginocchio después de salir de Gran Hermano 2022. ¿Qué reveló la exhermanita? Aquí te lo contamos.

Aunque la historia de amor quedó atrás, Julieta confesó que sus sentimientos hacia el salteño no fueron correspondidos. En una valiente declaración, admitió: "No puedo mentir. Me preguntaron '¿te enamoraste?', y no pude decir que no". La sinceridad fue su bandera, incluso cuando mantuvieron su relación en secreto.

La pareja ocultó su romance debido a las altas expectativas de los fans y la intensidad del momento. "Eran muchas las ganas de la gente, mucho también el momento que estábamos viviendo", explicó Julieta. A pesar de no convertirse en noviazgo, su historia se transformó en una linda amistad. Para ella, fue algo único, loco y fuerte.

Así, Julieta Poggio nos dejó con una revelación sorprendente y una historia que trascendió los límites de la casa más famosa de la televisión.