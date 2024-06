Gladiador 2 promete la mejores escenas de acción jamás filmadas

Casi 25 años después de la primera película, Ridley Scott (86) regresa al majestuoso mundo de los gladiadores. Con un elenco estelar encabezado por Pedro Pascal (49), Denzel Washington (69) y Paul Mescal (28), Gladiador 2 promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable. El director, en un video introductorio proyectado durante la feria CineEurope 2024, afirmó que esta secuela "bien merecía la espera".

Acción épica en la arena

Pero, ¿qué podemos esperar en términos de acción? Los ejecutivos de la productora han dejado claro que Gladiador 2 incluirá algunas de las "mayores secuencias de acción jamás rodadas". Las escenas de combate en la arena serán épicas y visualmente impactantes. Desde luchas cuerpo a cuerpo hasta batallas masivas, los gladiadores se enfrentarán con una ferocidad y destreza que dejarán al público sin aliento.

¿Qué opina Máximo Décimo Meridio de la secuela?

El actor Russell Crowe (60), que protagonizó la primera entrega de Gladiador, se mostró disconforme con lo que estuvo enterándose de la secuela, aunque, de todos modos, sigue confiando en Ridley Scott.

"Me siento un poco incómodo con el hecho de que estén haciendo otro, porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz y voto en lo que se hace", admitió Crowe. En la película, su personaje muere en una batalla.

"Un par de cosas que he escuchado me dicen: 'No, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular'. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy seis pies bajo tierra. Así que veremos cómo es eso", agregó el actor estadounidense.

Si bien todavía no hay ninguna fecha confirmada, se espera que Gladiador 2 se estrene en Argentina el 14 de noviembre.

Gladiator 2: sinopsis

El guion de Gladiator 2 lleva listo desde hace tiempo. La secuela llevaba preparándose concretamente como hemos mencionado desde noviembre de 2018.

La historia de Gladiator 2 tendrá lugar más de 20 años después de los eventos de la película original y seguirá a un Lucio ahora adulto mientras asume el legado de Máximo. Lucio era hijo de Lucilla y tuvo un asiento en primera fila para ver la historia de Maximo en Gladiator.

Sin embargo, en lugar de ascender como César, que era su derecho de nacimiento, el sacrificio y la valentía de Máximo lo conmovieron y juró continuar con su legado. Gladiator 2 probablemente verá a Lucio, ahora un hombre adulto, luchando en la arena mientras sus vínculos políticos vuelven para perseguirlo.

Gladiator 2: reparto

Fuera de Mescal, el elenco de Gladiador 2 también incluye a Denzel Washington, quien se unió al elenco como un ex esclavo, convertido desde entonces en un rico comerciante. Connie Nielsen y Derek Jacobi repiten sus papeles como Lucilla y el senador Gracchus, respectivamente. Además, Joseph Quinn interpretará al Emperador Caracalla, y Pedro Pascal interpretará a un ex comandante militar que, tras un incidente en el que desobedece órdenes directas, se ve obligado a luchar como gladiador, junto a May Calamawy de Moon Knight, que también ha firmado.