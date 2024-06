María Becerra contó una particularidad de su personaje en Mi Villano Favorito

Mi Villano Favorito 4 llegará a los cines el 20 de junio. La cinta contará con la presencia de María Becerra (24), quien le pondrá la voz a Poppy, un personaje trascendental en la película producida por Illumination. En un programa de streaming, la "nena de argentina" contó cómo fue su proceso artístico y reveló una intimidad sobre la producción.

"Voy a tirar un dato, de hecho, había una opción de que el personaje Poppy tuviera acento argentino", deslizó María Becerra en una nota que dio en Urbana Play.

A su vez, la cantante detalló su proceso artístico y habló del casting que realizó para ponerle la voz a Poppy. "Hice el casting y uno de los acentos fue el argentino. Y bueno, ese no quedó y fuimos con el neutro. Este último quedó y se escucha todo seseado, habla de manera particular porque el personaje lleva brackets", describió.

Además, agregó: "Fue toda una construcción y también alejarlo de mi tono de voz. El mismo que están especial".

Para darle vida al personaje de Poppy, que es una adolescente que sueña con ser villana, Becerra manifestó que le "llevó dos días" aprender el acento neutro. "Fue algo chill, me estuvieron coacheando full. Soy súper honesta, solo tuve dos días", apuntó.

"La verdad fue porque me dijeron que tenía mucha facilidad. ¿Pero por qué? Porque vengo de cantar y me encanta hacerlo en un montón de idiomas. Siempre de chiquita me gustó imitar acentos y cantantes. Con todo lo anterior, ellos me dieron que tenía facilidad", añadió.

Al mismo tiempo, reconoció que "ponerle la voz" a un personaje o "realizar el curso para hablar de esa manera lleva un tiempo prudente". "Pero, se dio que en dos días, ya estábamos ready para grabar. La grabación iba a durar de 11 de la mañana a 9 de la noche, y terminé a las 4 de la tarde", sentenció.

Sobre Mi villano Favorito 4

En la primera película de Mi villano Favorito en siete años, Gru, el supervillano favorito del mundo que ahora es agente de la Liga Anti-Villanos, regresa para una nueva y emocionante era de caos de los Minions en Mi villano favorito 4 de Illumination.



Tras el éxito de taquilla del 2022 con Minions: nace un villano, que recaudó casi mil millones de dólares globales, la mayor franquicia global de animación de la historia comienza ahora un nuevo capítulo en el que Gru y Lucy y sus hijas dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr, que se empeña en atormentar a su padre.

Mi villano favorito 4 está dirigida por uno de los creadores de los Minions, el nominado al Oscar® Chris Renaud (Mi villano favorito, La vida secreta de las mascotas), y producida por el visionario fundador y CEO de Illumination, Chris Meledandri, y por Brett Hoffman (productor ejecutivo de Super Mario Bros. La película y Minions: Nace un villano).