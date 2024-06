El live action de Moana ya tiene a sus protagonistas

La espera ha terminado con la emocionante noticia de que Catherine Laga'aia ha sido elegida para interpretar el papel principal en el remake live-action de Moana ha captado la atención de los fanáticos de Disney en todo el mundo.

Dwayne Johnson, quien prestó su voz al semidiós Maui en la versión animada, repitió su papel en esta nueva adaptación, además de asumir responsabilidades como productor. La película comenzó su producción este verano y se estrenará en cines el 10 de julio de 2026.

¿De qué trata la versión animada de Moana?

Moana es una película de animación producida por Walt Disney Animation Studios. Estrenada en Estados Unidos el 23 de noviembre de 2016, la película cuenta la historia de Moana, la obstinada hija del jefe de un pueblo ubicado en la antigua Polinesia. Moana es elegida por el océano para reunir una reliquia mística con la diosa Te Fiti.

La trama se centra en la misión de Moana de devolver el corazón robado a Te Fiti para salvar a su isla de una plaga devastadora. En su viaje, Moana busca la ayuda del semidiós Maui, quien inicialmente se muestra reacio a ayudarla. Juntos enfrentan numerosos desafíos y descubren el verdadero poder de la valentía y la determinación.

La película fue un éxito tanto en taquilla como entre los críticos, recaudando más de 645 millones de dólares a nivel mundial. Fue elogiada por su impresionante animación, la música compuesta por Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i y Mark Mancina, y las voces de Auli'i Cravalho como Moana y Dwayne Johnson como Maui. Además, recibió dos nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por 'How Far I'll Go'.

Moana 2 llegará este 2024

La secuela de Moana se lanzará el 27 de noviembre de 2024. La trama sigue a la princesa polinesia cuando recibe un llamado de sus ancestros wayfinding y debe viajar a las aguas perdidas del Océano Pacífico para salvar su isla. Un teaser trailer fue lanzado en febrero y otro en mayo, ofreciendo una visión previa de la aventura que Moana y Maui compartirán en sus nuevos viajes.

Moana será nuevamente interpretada por Auli'i Cravalho, mientras que Dwayne La Roca Johnson regresará como la voz de Maui. Nicole Scherzinger y Temuera Morrison también repiten sus papeles como Sina y Chief Tai, respectivamente. Alan Tudyk regresará como la voz de Hei Hei, el pollo amigo de Moana.