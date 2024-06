Golpe al corazón de los argentinos: en un año, el dulce de leche subió 351,2%

La inflación de mayo último fue de 4,2% y marcó así el quinto mes consecutivo de desaceleración, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) difundidos este jueves.

Siguió de esta manera la tendencia a la baja luego del impactante 25,5% de diciembre (mega devaluación mediante), el 20,6% de enero, el 13,2% de febrero, el 11% de marzo y el 8,8% en abril.

El INDEC, además, informó que la inflación interanual fue del 276,4% y que, en los primeros cinco meses del 2024, la suba de precios acumuló un 71,9%.

La división con mayor incidencia en todas las regiones en mayo pasado fue "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (4,8%), donde se destacaron los aumentos de "Verduras, tubérculos y legumbres"; "Leche, productos lácteos y huevos"; y "Aceites, grasas y manteca".

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizaron los datos oficiales y observaron que el precio del pote de dulce de leche de 400 gramos pasó de los $2.229,21 en abril a $2.343,91 en mayo, o sea que experimentó un incremento de 5,1% mensual.

Para ese producto, además, el acumulado en el 2024 fue de 101,3% y, en términos interanuales, el aumento fue de 351,2%; ambos muy por encima de los promedios para esos lapsos.

Preocupación de los almaceneros

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, confirmó la suba brutal registrada en el precio del dulce de leche, pero indició que sus números indican que, en lo que va del año, el alza fue del 69%.

"El dulce de leche estuvo en línea con la fuerte suba general de los lácteos: tuvo un incremento de 12% a principios de enero último; el 20 de ese mes, de 15%; 15% en febrero; 15% en marzo; 5% en abril; y, en mayo, otro 7%", detalló el comerciante.

Además, precisó que, para la venta al público, el pote de 400 gramos de un dulce de primera marca "sale $2.500, mientras que uno de segunda cuesta $1.400". Y amplió que "algunos clientes buscan segundas marcas y otros directamente lo evitan" al producto lácteo.

"Por eso, vamos incorporando más artículos de marca pyme (o segunda marca)", dijo Savore.

En tanto, Liliana Alvero, dueña de un almacén situado en el situado en el límite de las localidades bonaerenses de Villa Luzuriaga e Isidro Casanova, contó que sus clientes incluso "ya buscan hasta terceras marcas".

"El tema del dulce de leche es tremendo. Al de primera marca la gente ya no lo compra como antes. Tuve que ir a marcas más bajas. Tengo una segunda marca más económica. Y también tengo una tercera opción; a ese dulce de leche no lo conoce nadie, pero es el que estoy vendiendo porque me lo pide la gente", sostuvo.

Hernán Letcher, director del CEPA, analizó los datos oficiales en relación con el dulce de leche y sostuvo que "los precios de todos los lácteos aumentaron de manera significativa".

Con información de BAE