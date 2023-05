Diez datos imperdibles de 'El amor después del amor', el gran éxito de Netflix

¿Qué tiene de especial la serie 'El amor después del amor' de Netflix, basada en la vida de Fito Páez? Esta es la pregunta que muchos se hacen al ver el tráiler de esta producción original que se estrenó el 26 de abril de 2023. La respuesta es que se trata de una serie biográfica que repasa los momentos más importantes de la carrera y la vida personal del cantautor argentino, uno de los referentes del rock en español.

La serie cuenta con ocho episodios que abarcan desde la infancia de Fito en Rosario hasta el lanzamiento de su exitoso álbum 'El amor después del amor' en 1992, pasando por sus inicios musicales, sus amores, sus pérdidas, sus colaboraciones con otros artistas y sus conflictos con la dictadura militar y el narcotráfico. Cada episodio lleva el nombre de una canción de Fito y está ambientado en una época diferente, con una estética y una banda sonora acordes.

El elenco está encabezado por Iván Hochman, quien interpreta a Fito Páez de adulto, y Gaspar Offenhenden, quien lo hace de niño. También participan Micaela Riera como Fabiana Cantilo, Andy Chango como Charly García, Mirella Pascual como la madre de Fito y Daryna Butryk como Cecilia Roth. La serie está producida por el propio Fito Paez, junto con Juan Pablo Kolodziej, showrunner de la serie, y Mariano Chihade.

'El amor después del amor' es una serie que busca retratar la esencia de Fito Páez, su pasión por la música, su rebeldía, su sensibilidad y su búsqueda constante de expresarse a través del arte. Es una serie que homenajea a un ícono del rock argentino y latinoamericano, pero también a una generación que vivió intensamente el amor, el dolor, la alegría y la esperanza. Acá, vía Télam, te presentamos algunos datos que quizás desconocías sobre el éxito argentino de Netflix.

Baglietto, interpretado por su hijo

Otra sorpresa del casting es la aparición de Julián Baglietto en el rol de Juan Carlos Baglietto, es decir, de su padre. Ya reconocido en el ambiente rosarino como un integrante de la trova local, fue quien le diera la primera oportunidad a Fito, cuando apenas tenía 18 años. A los pocos shows ya lo menciona como integrante de la banda, y hasta acepta arreglos que surgen en los ensayos. Fito llega a Buenos Aires de la mano de Baglietto, para hacer nada menos que un Obras Sanitarias, la meca del rock en ese 1981.

Voces originales

Si bien las voces de los actores y las actrices que interpretan a cantantes son la de ellos mismos, para lograr la mayor similitud posible con su personaje, estudiaron y educaron su voz durante gran parte del rodaje con coaches de canto. La voz de Páez en las canciones de la serie no es la de Ivos Hochman, quien lo personifica, sino la de Agustín Britos, un gran intérprete a quien la producción encontró haciendo versiones de las canciones del músico rosarino.

Mica Riera, la indicada para Fabi Cantilo

Si bien el proceso de selección de los actores duró nada menos que diez meses, a cuatro semanas de comenzar las grabaciones, todavía no se decidían por la actriz protagónica. Micaela Riera, quien interpreta a Fabiana Cantilo, había hecho un casting online y no había sido preseleccionada. Pero ella no se dio por vencida, pidió una prueba más, y cuatro semanas antes de iniciar el rodaje conquistó al equipo y se quedó con el papel.

El vestuario, un gran acierto de la producción

Se utilizaron cuatro mil prendas de vestuario en la serie a la que se dedicó especial atención para representar adecuadamente a la época en la que transcurre la historia. Para ello, el equipo de Vestuario y Producción se sirvió de fotos de archivo de shows de Fito, así como de prensa en general para llevar al detalle peinados, maquillaje y ropa.

La casa de Fito a la perfección

La recreación de la casa de los Páez en Rosario se llevó a cabo en un set que fue reconstruido minuciosamente a partir de imágenes del archivo familiar que el mismo Fito aportó.

Cada episodio un tema distinto

La producción musical de la serie estuvo a cargo de Diego Olivero y Carlos Vandera, ambos productores musicales históricos de Fito. Con ellos, el equipo de guión hizo una curaduría de las canciones del rosarino que iban a estar en la serie. En paralelo, para elegir los temas que acompañan cada episodio y que son de otros artistas, se hizo un trabajo exhaustivo de revisión de la discografía argentina desde el año 1966 hasta 1993, que es cuando finaliza la serie.