Según Pablo Rutigliano, "la minería argentina sigue cartelizada"

En la actualidad se está discutiendo la importancia de establecer un mercado transparente para la formación de precio del litio, lo que es esencial para aprovechar su potencial como commodity estratégico, y la necesidad de innovación y adaptación tecnológica para impulsar la producción local y su competitividad global.

Al respecto, en diálogo con el programa Círculo Político, que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 Ciudadano News, el presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio, Pablo Rutigliano, afirmó: "Al no declararlo commodity no tenemos un precio internacional. El plan de inversión tiene que pasar por un proceso mucho más transparente. Hay herramientas para eso, pero todavía Argentina, al no declararlo commodity establece que el precio de referencia internacional no es todavía un indicador de valorización en relación con el carbonato de litio que se exporta, que no existe esa formación de precios".

Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio.

—A nuestro litio se lo paga muy barato en relación con el resto del mundo...

—Totalmente; es un precio que siempre está por debajo del internacional, lo que hace que también perdamos un potencial económico muy importante. En definitiva, lo importante es poder establecer el precio de referencia y eso sí determinaría una valorización económica de los recursos que tiene el país.

"Eso se viene tomando hace tiempo, al no considerar al litio como un commodity, como las empresas que están instaladas en Argentina desarrollando un plan de inversión acorde a ese concepto de no considerar al litio un commodity, es todavía no establecer de parte de la Secretaría de Minería algo concreto. Debería haber una reglamentación, una forma que permita a las compañías también darle la visibilidad y la transparencia a través de los contratos que se estén comercializando y se exporta en el país, pero eso tiene que ver de la parte política", destacó Rutigliano.

Y agregó que "esto tiene que ver también con cómo se fue conformando este proceso, porque no es de hoy. La famosa 'Mesa Nacional del Litio' que se armó entre Catamarca, Salta y Jujuy, todo lo que se articuló sin tener todavía una conciencia de mucho más crecimiento económico no solo en las regiones sino para el país y la poca transparencia de la anterior gestión en relación con la Secretaría de Minería...".

"Actualmente, las cámaras provinciales y la Cámara Minera Argentina todavía siguen hablando de que el litio no es un commodity, y lo dicen en los congresos sobre el litio que se hacen en el país cuando realmente el mundo lo tiene valorizado así. Entonces, tenemos que empezar a tener una mirada más enfocada a ese proceso de digitalizar el contrato, que sea transparente en cuanto a la formación del precio y empezar a darle una economía diferente para el país".

Después, el entrevistado dijo que "la Cámara Argentina de Litio se fundó en 2020, y se desarrolló un plan estratégico para poder aglutinar a muchas cámaras de otros países, como Chile, Bolivia, Perú y ahora Paraguay, y darle una integración latinoamericana.

Una industria "cartelizada"

"La minería argentina sigue cartelizada, y si queremos desarrollar una minería que sea de crecimiento, este es el momento, la oportunidad de empezar a darle al litio valorización como commodity, porque no dándole visibilidad y transparencia, nadie sabe cómo se está comercializando. Tenemos que ir a los certificados de embarque y conocer cómo se está exportando el carbonato de litio que se produce en el país. Y tampoco se puede hablar de cadena de valor...", consideró Rutigliano.

"Entonces, hay un montón de condiciones encadenadas en la forma en cómo fue desarrollándose este proceso de cartelización de la industria minera argentina, que hoy por hoy no representa concretamente un proceso de crecimiento", opinó.

—¿Cómo queda ante los ojos del mundo el proyecto Arcadium Lithium, uno de los principales emprendimientos de litio en Argentina, en las observaciones que ha hecho?

—Más allá de que los recursos son provinciales, creo que la mirada desde el punto de vista nacional tendría que ser de la Secretaría de Minería de la Nación, con una mirada más abarcativa y darle protección de valorizar al litio como commodity.

En ese sentido, aclaró: "Hemos presentado una ley el año pasado para desarrollar un mercado de metal en Argentina que vaya de la mano de esa política de competitividad, porque no existe competitividad alguna si no se puede desarrollar la transparencia del commodity. Y creo que necesitamos impulsar también a las pymes, y la única manera es dar claridad es que existan estas herramientas hoy llamadas tokenización de activos mineros, que lo que brinda es transparencia, y también una herramienta financiera para poder dar ese impulso que necesita el desarrollo de compañías".

"Tenemos que tener en cuenta que faltan las herramientas, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Hay que darle no solo visibilidad y transparencia que hoy por hoy representan la formación del precio y la tokenización de activos mineros para saber qué es lo que tiene la provincia y qué impacto económico va a tener de cara al futuro.

"Creo que es la única metodología para poder evaluar si realmente queremos una minería que proporcione valor económico y que también pueda llegar a la gente, porque es lo que va a demandar la gente cuando hablamos de una minería en el cual los recursos son provinciales. Queremos saber cuál es el impacto social que tiene esa minería y si representa una verdadera contribución y una verdadera razonabilidad de crecimiento para este país", opinó al respecto.

El RIGI en el desarrollo de la industria del litio

En cuanto a la aplicación del RIGI para el desarrollo del litio en el país, el entrevistado consideró que "le falta una actualización; debería establecerse una tipificación principalmente de ese activo minero y esa tipificación conlleva a que el litio sea declarado commodity por su grado de categoría o de pureza. Eso también va a permitir darle una valorización económica a los contratos, y eso el RIGI no lo tiene. Por eso hemos contribuido en la presentación del proyecto de ley 2403 en el Senado con relación a la creación de un mercado de metales, en donde invitamos a todas las provincias mineras y no mineras a formar parte de ese mercado para poder valorizar los recursos que la Argentina tiene, y es uno de los temas fundamentales para poder elaborar un RIGI que sea de competitividad, de adaptabilidad a estos cambios tecnológicos que el mundo vive".

"Muchas veces se dice que la fabricación de baterías de litio conlleva una gran inversión, pero no es así. Hay tecnología de punta que puede fabricar plataformas de baterías de litio para desarrollar en las regiones y generar la electromovilidad. Y eso no es una alta inversión, sino tomar conciencia de que necesitamos poner en valor el recurso y poner en valor el potencial del país con esa digitalización económica que va a permitir darle transparencia a la economía y que la sociedad lo pueda vivir, y también ser tangible a los efectos que genere en cada provincia y en cada región", consideró finalmente Rutigliano.