Senadores radicales quieren que no haya cambios en la ley de Bases

Antes del final de junio es posible que haya una definición sobre la ley de Bases y el Paquete Fiscal, pero mucho deberán transitar los negociadores del Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados para que el resultado final deje conformes a la mayor contidad de intereses en juego.

Desde el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical se pidió a través de un comunicado que sus pares de la Cámara Baja "acompañen los cambios propuestos por el bloque radical del Senado".

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano Newas Radio) dialogó con Flavio Fama, senador nacional por la UCR, quien explicó el sentido de la propuesta: "Pueden no modificar e insistir con la redacción original, probablemente lo hagan con algunos ítems como es Ganancias que no se aprobó en el Senado, con el tema de bienes personales y el comunicado no les exige, sino que les pide que tengan en cuenta que la ley como quedó, quedó mejor de lo que salió de Diputados".

"Tienen que recordar -continuó Fama- que la Cámara de Diputados en definitiva entre el proyecto original y la ley bases y esto, hubo más de 4 meses de tratamiento, fue un tratamiento arduo, entendemos que es un gran trabajo pero perder una visión federal sobre mucho de los puntos que se han tenido en cuenta sobre el proyecto de ley bases, sería un error. En función de eso creemos que el compromiso de la UCR está y también sin dejar de lado que podría haber alguna tentación".

Diputados

Algunos legisladores del PRO lo han dicho, todas las modificaciones que el Senado hizo no son válidas y hay que volver todo para atrás, esto lo dijo una diputada del PRO, María Eugenia Vidal, nosotros no coincidimos con esa mirada y hemos hecho un comunicado diciendo que creemos que tiene una visión más federal por un lado y se han mejorado mucho de los puntos", afirmó.

-¿Cuál es la posición de los senadores radicales frente a los cambios que quieren mantener o rechazar en la Cámara de Diputados?

-Nosotros creemos que los cambios que se hicieron son cambios para mejorar la ley sin modificar el espíritu. No hubo ni bajada de capítulos ni nada por el estilo.

El tema de Ganancias, en primer lugar hay que decir que Ganancias perdió en Senadores por lo cual, yo fui uno de los que votó a favor, si me preguntan a mi creo que Ganancias debe ser un impuesto que debe restablecerse por varias razones, porque es un impuesto progresivo, porque está mucho mejor diseñado que como está ahora o como estaba antes de noviembre, recordemos que el impuesto a la cuarta categoría se saca por una iniciativa de Sergio Massa en plena campaña electoral y para mi es un voto irresponsable porque es un impuesto que financia gran parte de nuestras provincias, yo defiendo a la provincia de Catamarca que recibe de coparticipación un 9% del total de nuestro presupuesto y eso es mucho, son más de 6 mil millones de pesos por mes que pierde mi provincia

En una provincia en donde los salarios difícilmente se encuentren alcanzados por ganancias, por lo menos el 90% de los asalariados no van a ser alcanzados por este impuesto. Entiendo la posición de los patagónicos que dicen que tienen sueldos que son dos, tres o cuatro veces más altos que en el Norte argentino entonces no porque a nuestros trabajadores los afectaría, pero les quiero recordar que muchos de ellos votaron en contra de ellos en noviembre, votaron en contra de que se elimine el impuesto, hoy por una cuestión de tipo política están votando en contra. Hay senadores que en noviembre votaron en contra de sacarlo y ahora votan en contra de restablecerlo, pero esa es otra cuestión.

El Senado trata la Ley Bases

Cambios en el RIGI

"Nosotros creemos que por ejemplo en RIGI que se mantenga la obligatoriedad del 20% de todos los gastos, todas las contrataciones, me parece que es una buena medida, no creo que vaya en contra ni de las empresas ni del RIGI y va en favor de acción de todos esos gastos en las provincias en donde esto se haga, dejar claro que el RIGI, que las legislaturas provinciales deban adherirse o no al RIGI para aplicar en su provincia no me parece una mala medida, es una medida que va en favor de proteger a las autonomías provinciales", insistió Fama.

-¿Cómo encara la UCR los tiempos que vienen?

-Dos cosas claras, no hay dudas que hemos tenido diferencias, eso es un juego dentro del bloque de la UCR. Respecto a cuál es la actitud que va a tomar el partido, lo tiene que decidir orgánicamente el partido y seguramente es una de las deudas que tenemos como partido que debemos resolver más temprano que tarde. Con respecto a las alianzas no me imagino a la UCR yendo sola a una confrontación electoral, primero que eso es una cosa que no sucede hace mucho, en segundo lugar porque los partidos políticos solo no los van a ver. Esta es época de ir a los frentes electorales más bien en alianzas sino como los sellos puros o solos como lo conocíamos hace 30 años atrás, esto ha cambiado mucho así que no veo a la UCR yendo sola y creo que la UCR debe empezar a tener conversaciones para aunar más los criterios.