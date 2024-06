Presión sobre el dólar por la demora del FMI y la incertidumbre del swap con China

Además de las tensiones internas que soporta el dólar acerca de su valor de equilibrio con relación al peso, se suman como factores externos la demora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la aprobación de la octava revisión y su desembolso y la resolución del swap con China.

"Aún no hay nada para comunicar", contestan cada vez que se le consulta al Fondo sobre cuándo se reunirá el Directorio para terminar de sellar la última auditoría y habilitar el consecuente desembolso de US$ 800 millones pendiente que se destinará al pago de intereses vencidos con el propio organismo.

Como se anunció unas tres semanas atrás, la Argentina aprobó la octava revisión, pero todavía falta la evaluación política, que estará basada en la aprobación o no de la 'Ley Bases' que se está discutiendo en el Congreso de la Nación con la falta de apoyo de un importante arco opositor que incluye al kirchnerismo y la izquierda, además de una parte de los bloques más proclives a dialogar con sus pares de La Libertad Avanza y con los funcionarios de la Casa Rosada encargados de limar asperezas y conseguir la luz verde.

Entonces, a la vista está que si bien es cierto que desde lo técnico no hay problemas, los obstáculos radican en lo político, y esto haría que la decisión de completar lo que se conoce como Staff Level Agreement no figure en el cronograma oficial del FMI previsto para junio.

La posición de la Argentina ante los directores del Fondo se complicaría si la 'Ley Bases' es rechazada, ya que de ocurrir eso significará que no hay consenso político alrededor del camino elegido por el Gobierno en cuestión económica.

En ese escenario de dudas, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, acompañó esperanzado al presidente Javier Milei en su gira por Estados Unidos, pero no hubo novedades sobre el desembolso tan deseado por el Gobierno.

El swap con China y las deudas internas

La que origina la política doméstica no es la única causa de incertidumbre en la cuestión financiera, ya que a la falta de la 'Ley Bases' se suma un segundo factor, que está referido al swap con China, del que vencen US$ 2.800 millones en junio y otros US$ 1.900 en mayo, y sobre el que tampoco hay información ni del Ministerio de Economía, ni del Banco Central, y tampoco de la Cancillería.

En ese sentido se trabaja contrarreloj y se sabe que hubo avances en la discusión técnica con el país acreedor, aunque aún no se terminó de cerrar el acuerdo. A este detalle se suma que todavía no se ha planificado un viaje de los funcionarios económicos hacia China.

En el caso de que la Argentina tenga que desembolsar una parte de esos vencimientos, las reservas internacionales -que según el método que se aplique para su conteo aún están en negativo, entre US$ 500 y US$1.000- recibirán un duro impacto.

Por otra parte, en el plano interno, la acumulación de vencimientos en pesos del Tesoro Nacional generó poner la lupa en la situación, dado que el Gobierno estará obligado a mantener el superávit fiscal para servir esos compromisos y al mismo tiempo mantener la confianza de los bancos para su roll over.

Pero el avance de una nueva ley de movilidad jubilatoria ocurrida este martes en Diputados, suma otra alerta, ya que podría impactar en el equilibrio fiscal y eso pone presión sobre las cuentas públicas.

La sanción del proyecto, que es impulsado por parte de la oposición, como el kirchnerismo, la izquierda y sectores más 'blandos' o 'dialoguistas', es un golpe político que los mercados leen como una debilidad del Gobierno para seguir impulsando las reformas necesarias para mejorar las cuentas del Estado, a pesar de que el Presidente anunció que vetará la ley si sale así del Congreso.