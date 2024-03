Litio: nuevos emprendimientos y la necesidad de un censo

Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News) y habló de inversiones y de desarrollo del litio en el país:

“La Argentina debería hacer un gran censo minero, hace tiempo lo venimos diciendo, por una cuestión de vital importancia para todos, es saber cuáles son y cómo están nuestros recursos que tienen las provincias en relación con como fue certificado eso y que las empresas realicen las inversiones que se anuncien en los medios”.

“El año pasado, en tema litigio hemos hecho varias presentaciones con respecto a esos aportes que son de importancia para el desarrollo de la industria del litio en Argentina, pero todavía seguimos con mucha irregularidad, no solo desde el punto de vista de la cuestión de encarar una commodity para que las empresas no facturen cuando el precio internacional tenga una veloz recuperación en algún trimestre de 2024 y que no pase lo mismo que pasó en el 2022 y 2023, que el precio del carbonato de litio estaba en 84 mil y las empresas continuaban facturando porque no lo determina la commodity”, dijo el entrevistado.

¿Dónde están los responsables de que el litio nacional tenga un valor más bajo?

“Acá es un tema, hay que preguntarle a las provincias, hay una mesa nacional de litio que hace poco se juntaron y que todavía no entiende la importancia de declarar el litio como commodity, porque si nosotros no ponemos la formación del precio sobre una etapa productiva y que después terminamos acarbonados.

El litio tiene un proceso y ese proceso determina la tipificación del carbonato de litio, que es el que se utiliza para las baterías de litio, justamente con relación a la pureza y si no lo declaramos como commodity, como hoy si está declarado en Chile”, señaló el directivo.

“Chile exporta 180 mil, 190 mil anualmente, y Argentina apenas tiene 32 mil toneladas. Imaginen que Shanghái y Londres si lo declaran como commodity y Argentina no, y acá está el punto, solo tiene que ver con la visibilidad y transparencia con la que queremos desarrollar una minera y dejar a la sustentabilidad, pero si no partimos de esa base que se pueda concretar un gran censo minero, imaginen que esa cuestión va a tocar un montón de entidades autárquicas que son importantes para empezar a funcionar para que tengamos un mapeo concreto de la minería en Argentina”.

El directivo señaló:“No solo el potencial de lo que se anuncia en los medios, sino con claridad por parte de nación, que es el resguardo que deben tener y la protección que deben dar a todas las provincias con relación a estos recursos como el litio, como es el cobre.

El punto es que la falta de transparencia, que todavía no se da, nosotros hemos impulsado la creación de un mercado de metales, hemos dado el proceso de la digitalización de los contratos de compra y venta del carbonato de litio, para que se vea que se vendió a precio internacional y eso queda en el ingreso de las exportaciones al país. Estos son los puntos neurálgicos de la cuestión”.

Desde la mesa se le preguntó al entrevistado: “Está previsto que comenzará a producir en Salta una nueva planta de litio, pero a su vez la justicia de Catamarca suspendió la producción de otra” ¿Vamos a estar siempre con estas idas y venidas que la justicia frene, autorice?

“El gran censo minero que venimos impulsando es que toda esta cuestión de la industria letífera, el recurso hídrico y el impacto ambiental, la forma de concatenar a las comunidades en función al desarrollo social que genera el proceso industrial del carbonato litio, es de vital importancia este censo.

Claramente de esta manera pueden las provincias junto con el listado informar con transparencia cómo se está llevando adelante el proceso minero en Argentina. Acá hay una cuestión básica, las concesiones que se manejaron como el mercado inmobiliario, acá hablamos de un recurso estratégico de cara a la transición energética en la fabricación de batería de litio y hablamos de que son sustentables, hablamos que el mundo está con la descarbonización”, dijo Rutigliano.

“El punto es tomar una agenda muy significativa para al país y que podamos impulsar un gran censo minero y que es el punto más importante y crucial, que esa información se pueda llegar, y darle una visibilidad a los que hoy por hoy están determinando que hay algunas apariciones en el tema ambiental, tener la trazabilidad concreta del impacto y buscar mejores tecnologías para poder innovar y para poder tener un mayor grado de amiguismo con el medioambiente y poder desollar una industria que potencie a la Argentina”.

“El litio puede impactar desde al 4 al 5 en producto bruto del país. O sea, si somos conscientes del gran ascenso minero, el país puede dar una gran visibilidad y transparencia a todas las comunidades de Argentina”.

“Cuando uno habla de la digitalización o el mundo de información, hoy la tecnología nos brinda un gran manteo y es de vital importancia en ese censo tener esa forma de vincular con la tecnología para poder usar los canales adecuados y que la sociedad pueda visualizar cuál es el impacto que genera la minería. El punto es, el gran censo minero, para qué puede servir, para poder dar mayor impacto al país, dándole una conectividad social y ambiental y económicas, porque estamos buscando que la minería impulse el país de cara al futuro”.

“Cuáles son los catastros, las informaciones catastrales, cómo se están aplicando las inversiones, cómo se está desarrollando el mapeo inicial del impacto ambiental que presentan las compañías mineras, hay un montón de articulaciones y que cumplan con la política de inversión que se anuncia para poder establecer concretamente en que esas empresas que están en Argentina puedan crecer y generen empleo, porque una compañía que se abre va a generar empleo y retroalimentación en el ecosistema que es de importancia para la región, para todos”, comentó el entrevistado.

Desde el programa se le planteó al entrevistado: “En Mendoza tenemos la 7722 que establece prohibiciones para utilizar ciertos materiales en la minería metalífera, no se puede usar cianuro, mercurio”.

¿En el caso del litio, qué peligros se producen contra el medioambiente?

“Lo más importante es el cuidado del agua, que se establezca un control y que se establezca un mapeo concreto en los recursos hídricos que tenemos en toda la Argentina. Y desde ese plano, desde la utilización de los recursos hídricos, es funcional que exista una política que articule la utilización de ese recurso, no solo cuestión del proceso industrial, sino también aplicar las tecnologías"

"Esto va a llevar a una mejor utilización de esos recursos y desde ese plano establecer la política de un censo minero que establezca la minería, el recurso natural, hídrico, el potencial que tiene el país basándose en la minería y a su vez también de cómo se están haciendo hoy por hoy la proyección del cuidado del medioambiente”.

“Hablamos de ser competitivos y establecer un proceso que se articule como commodity para poder estar en la función del crecimiento que va a tener la demanda en relación con el tercer trimestre del 2024 porque ya está manejándose un gran procesamiento y una gran protección de tecnologías con relación a baterías y en función a los vehículos eléctricos, pero la Argentina tiene que tomar ese cargo”, concluyó Rutigliano.

Producción Periodística: Martín Gastañaga-Enrique Villalobo - José Urrutia