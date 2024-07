Juan Manuel Gispert: "vamos a una Argentina muy desigual"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo una nueva reunión con Kristalina Georgieva en Brasil, luego de la cual se dirigieron palabras amables, pese a que en el Gobierno habían sido críticos especialmente con el responsable del Hemisferio Sur, el chileno Rodrigo Valdez.

el analista Juan Manuel Gispert, quien señaló: "El gobierno quiere y necesita, te diría antes quería y ahora necesita, producto de los últimos meses donde dejó de acumular reservas como venía haciendo en el primer trimestre, financiamiento del Fondo".

Esto se explica porque "finalmente la liquidación de la cosecha gruesa no fue buena; el gobierno esperaba que después la devaluación de diciembre, durante abril, mayo, junio, tuvieran una muy buena acumulación de reservas, cosa que no sucedió", y a la vez, "esa falta de acumulación de reservas generó una gran incertidumbre, en los mercados financieros principalmente, de que pueda sostener el tipo de cambio como lo venía sosteniendo, que es esta devaluación del 2% mensual, el famoso crowling peg".

Además, con respecto al Fondo, puntualizó: "ellos esperaban poder lograr salir del cepo sin necesidad de estos préstamos del Fondo, pero esta mala performance de la cosecha gruesa los ha puesto en un aprieto. Entonces el gobierno viene negociando que el fondo le preste nuevos, otro desembolso. Hay dos cosas en negociación en el Fondo en este momento, una renegociación del acuerdo que hizo Alberto con Guzmán sobre la deuda de Macri, y otro préstamo para engrosar la reserva del Banco Central y salir del cepo, porque por el camino de los recursos propios no estaría funcionando".

Sobre los aspectos que cuestiona el organismo internacional precisó: "El Fondo venía marcando muchas diferencias con el gobierno, venía cuestionando el superávit fiscal que lo califica de mala calidad, un superávit poco sostenible porque está basado en licuación de partidas que tarde o temprano van a tener que ajustar, recortes de contratos que no están cumpliendo con Cammesa, con obras públicas, contratos que pueden ser judicializables; por lo tanto, plata que se ahorraban ahora puede ser que la tengan que gastar más adelante, incluso con intereses y penalidades. Y otra crítica del Fondo Monetario de Información tiene que ver con las partidas sociales, es decir, un gobierno que trataba de ajustar la macroeconomía, en este caso el superávit fiscal, reduciendo todos los gastos, generando un daño social muy fuerte".

"El gobierno viene demostrando que es capaz de sostener superávit fiscal mes a mes, a pesar del ciclo recesivo de la economía, y al mismo tiempo ha venido ajustando las jubilaciones, los planes sociales, pero empezó una leve recuperación de los programas sociales, o sea, jubilaciones, pensiones y planes", destacó, agregando que "Javier Milei apuesta fuertemente al triunfo de Trump y confían que siendo electo presidente de los Estados Unidos, pueda terciar al fondo para que le presten nuevamente a la Argentina".

El país que quiere Milei

"El gobierno, en su programa económico, en la transformación que pretende hacer de la economía argentina, es transformar una Argentina que en gran medida está sustentada en el mercado interno, en la industria argentina y la producción nacional, desarmar ese andamiaje de la estructura productiva y construir un modelo económico que se sustente únicamente en aquellos sectores que son competitivos en términos internacionales, que en distintas maneras lo ha expresado, que es el sector agroexportador de la pampa húmeda, petróleo, gas, minerales, etcétera", resumió Gispert, y continuó: "Ese modelo que el gobierno pretende necesita salir del cepo, porque son sectores económicos que requieren niveles de inversión muy altos, y esas inversiones extranjeras van a venir siempre y cuando tengan la garantía de que puedan acceder al mercado de cambio".

Para el especialista, el Gobierno "Quiere transformar la matriz productiva argentina, pero lo cierto es que el modelo de desarrollo industrial argentino, valor agregado y mercado interno ha chocado siempre contra un condicionante muy fuerte, que es que cuando la Argentina crece industrialmente, eso demanda una gran cantidad de dólares, más de lo que la Argentina genera exportando, principalmente en materias primas. Nos encontramos siempre en ese estrangulamiento externo que generaba que el gobierno, tras obtener nivel de actividad interna, se generaba la brecha cambiaria. Y Milei dice, vamos a resolver esto para siempre".

"Milei dice, 'para resolver esto para siempre tenemos que dejar que solamente sean, digamos, darle vía libre a los sectores económicos que son competitivos en términos internacionales y que sobreviva por dentro quien pueda sobrevivir'. Entonces, en este contexto estamos en el peor de los dos mundos porque estamos desarmando los incentivos de un modelo económico basado en la producción, lo muestran los datos de empleo, lo muestran la caída de la industria, un montón de variables están mostrando cómo uno va desarmando un modelo económico vinculado al mercado interno y tampoco logra el modelo que él se propone, por estas trabas que estamos mencionando".

Qué pasará si el programa funciona, lo anticipó señalando: "Ahora, si le sale bien a Milei su programa, que sería acceder a los mercados internacionales, que vengan las inversiones, que el RIGI entre en vigencia plenamente y entre en inversiones en los sectores que el gobierno pretende, es una Argentina que es muy desigual. Si vos te fijas, por ejemplo, la composición del empleo argentino, ¿qué porcentaje del empleo argentino, tanto privado registrado como no registrado, responde a esos sectores petroleros, mineros, energéticos? No sé si no llega al 5% del empleo argentino. Entonces, por más que son inversiones fuertes en términos de plata, generan poco valor agregado, porque estamos hablando de sectores primarios, de la economía de exportación de materia prima, sumados que son no renovables", concluyó.