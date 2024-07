Track & Fields: la historia del mítico juego olímpico de Konami

Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos que más atraen. A lo largo de la historia, muchos videojuegos han tomado su espíritu y se dedicaron a poner al jugador en la piel de un atleta. Sin embargo, hay uno que es mítico y que se destacó en los comienzos.

El impulsor de los videojuegos de atletismo.

Desarrollado por Konami y lanzado en 1983, Track & Field fue un juego arcade revolucionario que se destacó en las salas recreativas por sus pruebas olímpicas, tanto divertidas como desafiantes.

Para aquellos que vivieron en los años 80, el recuerdo de este juego es inevitable. Y si no lo conocés, no te preocupes, porque con la llegada de los Juegos Olímpicos de París 2024, es el momento ideal para redescubrir Track & Field. Este icónico juego de Konami transformó las recreativas con su propuesta única y emocionante.

Originalmente lanzado en Japón como Hyper Olympic, y adoptando el nombre Track & Field en su lanzamiento internacional, el juego fue un éxito inmediato. Disponible en múltiples plataformas como la Atari 2600, Apple II, Commodore 64 y Famicom, Track & Field se destacó por su licencia oficial para los Juegos Olímpicos de verano de Los Ángeles 1984 y su capacidad para que hasta cuatro jugadores compitieran en seis eventos deportivos distintos.

Las pruebas incluían los 100 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, 110 metros vallas, lanzamiento de martillo y salto de altura. Los controles eran simples, pero efectivos, con solo dos botones: uno para correr y otro para realizar acciones específicas.

Track and Fields

Una propuesta única

La innovación de Track & Field radicaba en su mecánica de apretar botones lo más rápido posible, una novedad que influenció a muchos juegos posteriores. Para correr los 100 metros lisos, por ejemplo, los jugadores debían presionar rápidamente el botón de correr, lo que generaba competencias intensas y esfuerzos significativos para alcanzar el mejor tiempo.

Esta mecánica intensa causaba un desgaste notable en las máquinas arcade, que a menudo requerían reparaciones debido al uso excesivo de los botones.

Track & Field no ofrecía concesiones. Como muchos juegos de su época, no explicaba detalladamente sus mecánicas ni facilitaba el avance. No superar una marca específica significaba la eliminación inmediata, lo que agregaba un nivel de desafío y atractivo.

Un nuevo paradigma

Aunque no fue el primer videojuego con pruebas olímpicas, título que pertenece a Olympic Decathlon de Timothy W. Smith, Track & Field revitalizó el género deportivo en los arcades. Su éxito inspiró a otros títulos similares, como Daley Thompson's Decathlon, Summer Games y Stadium Events. Incluso grandes nombres como Nintendo se sumaron con juegos deportivos recordados como Punch-Out y Vs. Tennis.

El impacto de Track & Field fue significativo. En 1983, vendió 38,000 unidades en Japón y en 1984 fue el tercer juego arcade más rentable en Estados Unidos y el más vendido en el Reino Unido. Ese mismo año, Konami y Centuri organizaron una competencia internacional que atrajo a más de un millón de jugadores, estableciendo un récord mundial Guinness en 2016 como el concurso de videojuegos más grande de todos los tiempos.

Track and Fields

El éxito llevó a Konami a lanzar varias secuelas y versiones. Hyper Sports en 1984 añadió nuevas pruebas deportivas, y con cada Juego Olímpico, Konami lanzaba más versiones, aunque la original sigue siendo la más emblemática.

Track & Field ha sido revivido en plataformas modernas como Nintendo DS, Xbox Live Arcade, PS4 y Nintendo Switch. Si tenés curiosidad, no será difícil encontrar una versión para disfrutar. Eso sí, preparate bien, ¡te espera un desafío emocionante!