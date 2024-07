Se observan mejoras en la economía, pero todavía no provocan euforia

El Gobierno nacional está empeñado en revitalizar una economía que atraviesa una recesión profunda, y al mismo tiempo se esfuerza por reducir la brecha entre el dólar oficial y el blue con el objetivo de levantar cepo cambiario, una de las banderas libertarias.

Al respecto, aunque los economistas subrayan que se espera que tengan un impacto positivo, también aseguran que los efectos de las reformas microeconómicas anunciadas por la Casa Rosada no se reflejarán de inmediato en la actividad económica, por lo menos en los próximos meses.

Así, por un lado, la inestabilidad del mercado (bonos y acciones en baja con riesgo país en alza), denota desconfianza.

Al respecto, la consultora Econwebs considera que "la situación de la actividad económica en Argentina sigue siendo muy precaria. Mayo trajo algunas noticias positivas, pero necesitamos más evidencia antes de adoptar un optimismo sin reservas", señalan en un análisis sus especialistas, y también subrayan el deterioro interanual que se viene registrando.

Entre los sectores que han mostrado signos de mejora se encuentran la construcción (+2.6%), intermediación financiera (+2%), hoteles y restaurantes (+1.7%), agro (+1.6%), transporte (+1.4%) y el comercio (+0.85%). Sin embargo, la consultora advierte que estos números pueden no ser sostenibles debido a que son comparados con el mínimo registrado en abril.

Para la consultora de Miguel Kiguel, el optimismo debe ser por ahora cauteloso, ya que, aunque los pronósticos son alentadores, estos no sugieren que pueda haber una recuperación rápida.

En ese sentido, aseguran: "Tenemos buenas vibras, pero no necesariamente será una línea recta. En junio no tenemos claridad sobre si la actividad ha seguido mejorando, dado que el mes presenta particularidades en términos de feriados que los sistemas de medición no capturan con precisión", concluyen.

Mientras, informes sectoriales e incluso algunos del INDEC, siguen marcando desplomes significativos en mayo y junio en la medición interanual.

El rumbo del dólar

El Banco Central (BCRA) sorprendió esta semana al mercado cuando anunció un nuevo paso en la flexibilización del cepo a los dólares financieros en el marco de su objetivo final de eliminar todas las restricciones.

En ese sentido, la entidad monetaria decidió que las personas que se benefician con subsidios a los consumos de servicios públicos o que habían recibido alguna ayuda por parte del Estado durante la pandemia puedan realizar operaciones cambiarias a través de la compra tanto de dólar MEP como de CCL, es decir, títulos valores en moneda extranjera.

Los operadores consideran que la desregulación es positiva.

Pero si bien el mercado celebró el anuncio porque analiza que toda medida que vaya en el sentido de la desregulación "es positiva", algunos operadores creen que aparecen en el horizonte dudas que pueden trastocar la liberación total de las restricciones cambiarias.

En este contexto, Econviews sostiene que, si bien no se identifica como defensora estricta de un tipo de cambio apreciado, reconoce que un dólar más barato podría ser una consecuencia favorable de reformas económicas profundas.

"Nunca fuimos fundamentalistas del tipo de cambio ni lo seremos ahora, pero el tipo de cambio apreciado es un mal necesario cuando te va muy bien. Es decir, que, si en el futuro hacemos todas las reformas micro e institucionales, se aumenta la productividad y la inversión florece, nos mereceremos un dólar barato", explican en el estudio que dirige Kiguel.