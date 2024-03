Ignacio Olivera Doll analiza la posible dolarización

Luego de que el presidente Javier Milei comentara que, para llevar adelante el proceso de dolarización, los ahorristas tendrán que sacar sus dólares del colchón, muchos quedaron con dudas. Por ese motivo, Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News) dialogó con el economista Ignacio Olivera Doll quien analizó:

“El escenario que estaba trazando Javier Milei hay que ver si efectivamente se da, porque implicaría un esfuerzo muy grande de parte de la población y, por lo tanto, del Gobierno de ir avanzando con estas medidas tan restrictivas como las que estuvo implementando ni bien desembarcó Javier Milei”.

“Él habla de un control monetario muy estricto que terminaría forzando a la gente a deshacerse de sus dólares, de sus stocks de dólares, para monetizar la economía, porque ya no habría fuentes de emisión monetaria.

Claramente, habría que pensar igual también si ese escenario se daría en un contexto en el que ya hayan tomado algunas medidas de fondo como para terminar con algunas distorsiones e intervenciones que hay en el mercado local, como es por ejemplo la liberación del cepo cambiario, y esa monetización se podría dar en un contexto de ingresos de capitales”, consideró el economista.

Las medidas iniciales

“Creo que igual cualquiera hubiera compartido esta idea inicial de tener que atacar algunas cuestiones de fondo, sincerar algunas cuestiones que en Argentina estaban como muy distorsionadas y estaban mostrando que muchos sectores de la economía estaban viviendo por encima de las posibilidades de la Argentina, porque requerían que el sistema siguiera"

" Por ejemplo, que el Gobierno se siguiera financiando con emisión, algo que de alguna manera es financiarse con el ingreso de la gente en el futuro. Creo que en ese sentido la mayor parte del mercado estaba esperando que se corrigieran algunas cosas, que se tomaran algunas medidas de ajuste dolorosas".

"Quizá los métodos o los mecanismos como para llevar adelante eso, o sea, sobre eso si hay más divergencia, algunos creen que se podría haber hecho de otra manera, con menos impacto sobre la gente, hay también algunas lecturas como medio subjetivas de qué margen o qué espacio tenía el gobierno para llevar adelante todo esto, si tenía que hacerlo aceleradamente, previendo que en, caso de no hacerlo, se le podría botar el tiempo".

"Pero me parece como que sobre el ajuste había cierto consenso, quizá lo que se puede discutir es cuáles eran las vías como para llevarlo adelante”, expresó Olivera.

La inflación y la emisión

“En Argentina toda la oferta de dólares que tiene el Banco Central todos los días en realidad no es voluntaria, se hace por normativa. Los exportadores están obligados a desprenderse de sus dólares y frente a eso sí, el Banco Central emite pesos, pero eso no necesariamente implica un aumento en la demanda de dinero que sería la única razón por la cual un aumento en la cantidad de dinero o una expansión monetaria no sea inflacionaria".

"Si hay una expansión monetaria, si el Banco Central emite dinero sin que la gente lo requiera o lo necesite, eso puede ser inflacionario.”, explicó el economista.

“Si lo hace con la gente demandando o con la gente necesitando los pesos, entonces no se considera que sea inflacionario. El escenario actual, en donde el Banco Central emite pesos contra dólares, puede llegar a mostrar una explicación de las presiones sobre la inflación, pero un escenario como el que describe Milei, en el que los tenedores de dólares, voluntariamente, se desprendería de sus dólares a cambio de pesos, implicaría un regreso a la confianza de la demanda de dinero de la gente, una apuesta por la moneda local".

"Entonces mucha gente aumentando la demanda de dinero y el Banco Central inyectando pesos que la economía necesita. Entonces eso no sería inflacionario porque, a la par, seguramente veríamos un aumento en la cantidad, en la inversión, en la cantidad de bienes de la economía y cuando aumenta la cantidad de pesos en la economía a la par de la cantidad de bienes que tiene la economía, por eso no debería producirse inflación”, concluyó.

