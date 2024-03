Superávit fiscal: cómo hizo el gobierno para alcanzar esta meta en febrero

El ajuste que se impuso como meta el Gobierno nacional, al asumir el 10 de diciembre de 2023, y que luego resultó en un superávit que se vio más claro en febrero de 2024, fue 'bancado' en gran parte por los jubilados y pensionados.

Así es el dato que aporta Carolina Berardi, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en diálogo con Círculo Político, el programa de Ciudadano News Radio 91.7. Allí, los periodistas Daniel Gallardo, José Urrutia y Enrique Villalobo entrevistaron a la profesional, para tratar de entender cómo es que se llegó a esta meta, y cuánto falta para alcanzar los números planificados.

"En un momento del mes de marzo -comienza Berardi- comenzó a circular la versión de que en febrero no se había alcanzado el superávit financiero, y esto tiene que ver con dos mediciones distintas que se realizan. Una de ellas toma en cuenta la administración pública nacional, y se basa en los compromisos que asume el Estado para pagar.

La otra medición, que calculamos con el CEPA, que muestra un superávit fiscal y financiero, tiene un universo de organismos más amplio". Según la integrante del organismo económico, es importante distinguir esto para evitar mirar cosas distintas.

Y allí aparece un dato que en números puede resultar positivo, pero en la vida real choca con la cruel realidad: "Del total de ajuste que realizó el Estado en sus gastos, el 35% lo pusieron jubilados y pensionados con haberes que están unos 20 puntos por debajo del poder adquisitivo con respecto al mes de diciembre.

Carolina Berardi (CEPA)

En segundo lugar -agrega la entrevistada-, la segunda masa de dinero que se dejó de gastar tiene que ver con los gastos de capital, que aportaron un 25% del total del ajuste, sin agregar la obra pública". Haber suspendido prácticamente toda la obra pública, significa haber despedido a mucha gente, que naturalmente dejó de consumir. "Esto hace que repercuta en toda la economía", detalla Berardi.

El tercer punto del ajuste, sigue detallando la economista, lo aportaron familias que vieron cómo aumentó la luz, el gas, y el boleto de colectivo. El 12% del total del ajuste se explica por los subsidios recortados, "y aquí hay que señalar que una gran parte de esos subsidios que se ahorraron tienen que ver con un quiebre de la cadena de pagos de la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico, que está en una situación compleja".

En el último peldaño, señala Berardi, se encuentran los salarios del estado y los gastos de funcionamiento. "Aquí se vincula con una parte de la licuación de salarios a los trabajadores estatales, y en una parte menor al efecto 'motosierra' de Javier Milei. Pero debemos entender que es un porcentaje mínimo del total del ajuste que se está haciendo".

¿Cómo se sigue con superávit fiscal?

Haciendo una proyección hacia el futuro, Carolina Berardi explicó que "si se quiere evitar que el ajuste lo paguen los sectores vulnerables, deberíamos pensar en, alguna vez, recordar gastos e incrementar ingresos". Es que los ingresos interanuales, esto no es novedad, cayeron estrepitosamente de un año a otro.

"Si pensamos en términos de la macroeconomía, Javier Milei tiene razón en decir que este plan es un éxito. El Banco Central está siendo saneado, no para de comprar reservas, y esto sí puede ser un éxito", dice la profesional.

El nivel de ajuste no tiene parangón con lo que se ha vivido antes en la Argentina: "Pero la inflación sigue en niveles altos, y está por encima de lo que fue el último mes del gobierno anterior", dice Berardi. "Y esto me hace dudar de que la inflación seguirá en baja. Es erróneo pensar que la confianza en la reseción hará bajar los precios: ya pasó en plena pandemia y no resultó", culminó Carolina Berardi.