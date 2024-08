Camarón que se duerme... Un error político de Kicillof perjudica a los bonaerenses

La definición de las petroleras YPF y Petrobras acerca de construir la planta de GNL en Río Negro y no en Buenos Aires, dejó mal parado al gobernador bonaerense, Axel Kicilfof, quien no pudo quedarse con la inversión más grande en la historia argentina.

Y en esta decisión, mucho tuvo que ver que el gobierno rionegrino se adelantó para adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la 'Ley Bases', lo que fue rechazado en un principio por el mandatario de la provincia de Buenos Aires y eso generó tensión con el Gobierno nacional.

Al respecto, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, fue entrevistado el abogado especialista en Derecho Tributario Marcelo Saleme Murad, quien destacó: "Mi opinión es opuesta a la de Kicillof, porque no tiene razón en nada. Primero, no explica por qué deja que se castigue a la provincia de Buenos Aires, y ahí hay que aclarar algo. Me parece que todos se olvidan, y es importantísimo, que va a venir Petronas y con YPF van a hacer una inversión monstruosa, entre otras cosas, gracias al régimen, porque la empresa consultora decidió que Río Negro es mejor".

El abogado especialista en Derecho Tributario Marcelo Saleme Murad.

Y aclaró que "es nada más que uno de los puntos del régimen, porque hay otra serie de puntos que hacen que se haya definido la inversión en Río Negro, que nada tienen que ver ni con (el presidente, Javier) Milei ni con Kicillof.

"Es un emprendimiento que generará ganancias tremendas, y sobre esas ganancias la Nación recaudará el 25% de Impuesto a las Ganancias, porque tiene un tope, ya que el régimen de promoción es hasta el 25% en vez del 35%. Y eso se reparte porque es 100% coparticipable, y de ese 100% el señor Kicillof se va a llevar el 21%, porque la provincia de Buenos Aires se lleva aproximadamente la mitad de lo que se llevan el resto de las provincias en coparticipación", explicó Saleme Murad.

"Y el señor Kicillof, ¿por qué no le agradece al Presidente y a los otros gobernadores que hayan votado esta ley? A lo mejor, como el proyecto empezará a rendir beneficios cuando él ya no esté al mando, tal vez no lo ve y no lo dice, pero es imposible pensar que Buenos Aires no va a ser una de las principales beneficiadas", opinó.

"Entonces, creo que está equivocadísimo. Aparte, el tema fiscal es uno de los puntos que se tuvo en cuenta, porque además hay otros. Por ejemplo, Río Negro tiene un puerto de aguas profundas mejor que Bahía Blanca. Además, el gasoducto que pondrán en funciones nuevamente desde Neuquén y Vaca Muerta pasa por menos propiedades privadas de lo que pasaría un gasoducto desde Neuquén a Bahía Blanca. Y hay una serie de puntos importantes para que Milei no pudiera decidir dónde irá el proyecto, porque el que definió fue el consorcio integrado por YPF y Petronas. Es decir, acá mandan los números. Por otro lado, si Kicillof piensa en los bonaerenses, ¿por qué no se adhirió al RIGI?".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Más adelante, Saleme Murad expresó que "hay quienes creen que poniéndole un revólver al inversor le van a sacar la plata, pero no, el inversor extranjero no es como nosotros, que estamos presos acá. Entonces, tiene la potestad de poder hacer un proyecto, un estudio de prefactibilidad y decir dónde le conviene, y le conviene Río Negro. Aparte, en nada perjudica al señor Kicillof, al contrario".

Además, consideró que "gracias a él tenemos que pagar 16 mil millones de dólares que costó su barbaridad contra YPF y no sabemos si no va a terminar pagándose con las acciones que tiene el Estado nacional en YPF, pero es muy posible que sean embargadas y rematadas. Entonces, lo que hizo Kicillof lo vamos a pagar todos los argentinos".

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck ganó la pulseada y se quedó con una mega inversión para su provincia.

"Lo único que hace Kicillof es terminar de arruinar su imagen con esto, porque está clarísimo que si se hubiera adherido al régimen y no lo hubiera rechazado por una cuestión solamente de disputa política, como es lo que hizo, hubiera beneficiado a los bonaerenses. Sin embargo, tampoco dice Kicillof que va a recibir un montón de dinero gracias a este régimen que pagamos todos los argentinos. Es cierto que también recibirán todas las provincias, pero Buenos Aires es la que más recibe, más que Neuquén y Río Negro", analizó el entrevistado.

En cuanto al RIGI, explicó que "es una ley del Congreso de la Nación se aprobó por mayoría, y que no se presta a ninguna manipulación por parte del Presidente, porque vos no vas a invertir 30 mil millones de dólares porque un presidente te lo diga, lo invertís si te conviene. Lo que no asume Kicillof es la derrota política en toda línea, que para él significa primero la aprobación del régimen y segundo, la credibilidad que tiene hoy la Argentina frente al mundo".