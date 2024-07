El exembajador Bordón trazó un panorama preocupante sobre la crisis de Venezuela

Lo que está sucediendo en Venezuela preocupa a los latinoamericanos por las consecuencias humanitarias pero también porque pone en riesgo la paz y las buenas relaciones en el continente y se produce en un momento globalmente muy crítico frente a los focos bélicos que surgieren en otras partes del mundo.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) se contactó con José Octavio Bordón, hoy un expreto en relaciones internacionales dado su desempeño como embajador en EE.UU. y Chile y ex presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Sobre lo que está aconteciendo en el país gobernado por Nicolás Maduro expresó: "Es una situación de las más preocupantes los mismos sudamericanos, por supuesto con el respaldo y el apoyo de muchos países e instituciones del mundo que coinciden en la necesidad de poder tener la certeza de lo que ha ocurrido".

"Lo que pasó en los últimos meses es grave, es demasiado tiempo con permanentes presiones a la prensa, con proscripciones a dirigentes de la oposición, en este caso a Corina Machado.

"La otra alternativa también fue proscrita y finalmente apelaron a Edmundo González Urrutia con experiencia diplomática como candidato", agregó.

"Las dudas sobre la transparencia de las elecciones no surgieron después de la misma sino que ya antes de la elección teníamos tremendas dudas sobre la voluntad de apertura, transparencia y seriedad del gobierno venezolano a la hora del proceso electoral", señaló a continuación.

José Octavio Bordón

-¿Quién es el organismo internacional que debe hacer entender a Maduro que la cuestión tiene límites y que la comunidad internacional no va a apoyar una nación dominada con el autoritarismo?

-Ninguna creo que tenga la posibilidad por sí sola, en el caso de la OEA está debilitada, lo que vengo sosteniendo y lo he trasmitido a algunas delegaciones de distintos países de la OEA, deberían buscar no una resolución mayoritaria estricta con todos los países que son desde siempre adversarios de lo que pasa en Venezuela si no que tendrían que buscar una declaración lo más armónica posible donde algunos gobiernos de la izquierda, del centro izquierda democrática de la región que están muy preocupados por lo que ha ocurrido, es tratar de conseguir no una opinión minoritaria más partidaria sino una opinión y una postura de consenso.

"Pero con esto no alcanza. El secretario general de Naciones Unidas fue muy claro respecto a que es necesario que haya transparencia. La Unión Europea ha sido muy clara en la crítica y en general la gran mayoría de la democracia europea han planteado la misma preocupación", agregó.

"Pero yo pongo mucho énfasis en el rol que podría jugar, desde el punto de vista del diálogo político y diplomático, lo que denominaría como un Mercosur ampliado. Un Mercosur, muy debilitado, que tiene cuatro miembro, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil pero además tiene países de la región asociados que están todos en una postura muy similar de pedir que haya transparencia como Chile y Perú", continúa explicando Bordón.

"Además hay dos países claves, que son Colombia y Brasil, primero porque son importantísimos vecinos de gran peso. En segundo lugar porque son dos gobiernos democráticos, electos democráticamente, donde funcionan las instituciones, y ambos se han mostrado muy cautelosos y han planteado la necesidad de conocer todos los resultados".

"Estos 8 países tendrían un gran peso y acompañados por la opinión más cautelosa y crítica que tuvo de Estados Unidos, Canadá y todos los países Europeas, más los que mencionaba, podrían ayudar a una transición pacífica donde se respete el resultado electoral. No es fácil pero es lo que veo como posible", agregó el especialista.

"Entre los pocos países latinoamericanos que se han expresado a favor de Maduro, está Bolivia que es una democracia, está Cuba que no lo es y está Nicaragua que hace tiempo ha dejado de serlo y también ha acompañado la presidenta de Honduras", completó.

"Esto que propongo permitiría dos cosas, primero, garantizar que no haya una guerra fratricida, ya hay mucha violencia y muertos en Venezuela, podría desencadenar un verdadero drama, segundo, evitaría incorporar tensiones internacionales porque estamos viviendo un momento de bipolarismo conflictivo pero no hegemónico entre Estados Unidos y China".

Maduro con la prensa adicta

-El caso de los refugiados en la Embajada Argentina ante la orden de desalojarla tras la expulsión de los diplomáticos...

Es insólito, habla de la debilidad y desesperación de Maduro que saber que ha perdido el poder, en estos más de 10 años desde la muerte de Chávez en 2013 claramente aquel poderío popular ampliamente mayoritario que tenía Chávez ha desaparecido y esto lo sabe muy bien Maduro y por eso está tan desesperado, sabe que hoy es mucho más crítica la fricción por sus excesos y además, sabe que hoy no tiene el poder que tenía Chávez en términos de la relación con la gente, lo tiene mientras mantenga el control de la seguridad y las fuerzas armadas reprimiendo a la gente.

"Más allá de lo fuertemente critico que es el presidente argentino en el enfrentamiento que no solo tiene que ver con lo electoral, sino con lo ideológico y agravios mutuos, no ha tenido la misma actitud que el gobierno de Venezuela, no ha expulsado a la embajadora de Venezuela y su encargada de negocios y le ha dado toda la garantía de seguridad dentro de la embajada, la actitud del gobierno argentino es absolutamente diferente, cosa que no está ocurriendo en Venezuela".

-¿Cómo ve el futuro hablando de democracia, podrá alguien hacerse tan fuerte como para poder derrocar de una buena vez mediante las urnas a este gobierno?

-Si esto no se resuelve estamos a las puertas de una guerra civil o de acciones futuras de tremenda violencia, que además de que se entrometa en la región lo que alguna vez vivimos con la guerra fría, hoy no hoy guerra fría pero el hecho de que sobre todo Rusia e Irán estén respaldando a Maduro, que están lejos de la realidad de Venezuela, y que Estados Unidos y una Europa en conflicto con Rusia estén absolutamente respaldando la necesidad de la transparencia y transición, si no lo resolvemos nos puede traer un conflicto extra regional, por eso insisto tanto en el rol de este Mercosur ampliado, obviamente apoyado por la Comunidad internacional, creo es el camino y habrá que trabajarlo, lo otro sino, soy muy pesimista.