Sturzenegger durísimo con Kicillof tras la decisión de YPF y Petronas

Tras la polémica desatada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, tras la decisión de las empresas de radicar la planta y el puerto de GNL en Río Negro, que desató la victimización del exministro kirchnerista, fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien salió a conestarle por la millonaria inversión, y sostuvo que "habría que preguntarle" al gobernador "por qué no adhirió al RIGI".

"Me parece bastante natural lo que ha pasado, había una provincia que se movió rápido y adoptó el RIGI, con una postura pro-producción y pro-inversión, y otra refractaria. ¿Quién fue el caprichoso? ¿Cómo justifica no adoptar un régimen que atrae inversiones?", señaló en declaraciones radiales, agregando que "la provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI, habría que preguntarle a Kicillof por qué no adhirió, lo evaluarán los bonaerenses cuando haya elecciones", y subrayando que la decisión del gobernador "es bastante inentendible".

axel-kicillof-jpg.

Kicillof había reaccionado a la decisión empresaria con críticas y sostuvo que la ciudad bonaerense de Bahía Blanca no recibió la inversión por una cuestión política, en alusión a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei.

Sturzenegger, en la entrevista, se refirió también a la cartera que tiene a cargo y señaló que contiene "dos áreas, una de ellas ayudar al proceso de transformación del Estado, que es un mandato que recibió Javier (Milei) de ordenar el gasto publico, la gente se dio cuenta de que cada gasto se paga, que la plata no sale de un repollo o del aire. Debemos concentrar el gasto público en las cosas que sirven, es un proceso que se viene ejecutando y que la Ley Bases va a acelerar", remarcó.

"Después hay otra dimensión de lo que hacemos en el Ministerio, que es la desregulación del Estado, otro mandato que ha tenido Milei y que él lo sintetiza en lo que dice de hacer de Argentina el país más libre del mundo, y para eso estamos removiendo todos los impedimentos y trámites que existen", agregó Sturzenegger, y dio como ejemplo "una ley de la época de (el ex presidente de facto Alejandro Agustín) Lanusse que le permite al gobierno interrumpir reuniones privadas. Es inconstitucional y es insólito que siga vigente, también hay otras leyes que te mandan a hacer trámites donde no hay lugar para hacerlos".

Sturzenegger se refirió al otro proyecto anunciado, del que remarcó: "la Ley de Hojarascas es el comienzo de una segunda etapa en la relación con el Congreso, tras la primera etapa con la Ley Bases, y se viene también el proyecto de reforma educativa y llegarán otros proyectos en la tónica de desburocratizar y dejar de complicar la vida a los argentinos".

"Hay organismos del Estado que funcionan bien y también hay casos como que el Gobierno nacional sigue manejando seis hospitales públicos cuando la salud es provincial, lo lógico sería traspasarlos a las provincias. También hay organismos que podrían fusionarse por que superponen funciones con otros, como pasó con el INADI que tenía competencias que tenía también el Ministerio de Justicia", completó.