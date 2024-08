Repudiable: jugadores franceses les gritaron el triunfo a los hinchas argentinos

Malos ganadores. El plantel de Francia, que venció a Argentina por 1 a 0 en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, celebró el triunfo justo en frente de una tribuna que estaba repleta de hinchas y familiares argentinos.

Esto no cayó para nada bien en el equipo de Mascherano. Uno de los más enojados fue Nicolás Otamendi que expresó en TyC Sports: "Los jugadores pueden festejar, gozar lo que quieran, pero después ir a donde están los familiares y festejarles ahí a ellos, creo que no... Había uno que no sé ni cómo se llama, Balde, Babe, no sé qué... Si tiene ganas de festejar que directamente que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí".

Y continuó: "Me da bronca eso, que le festejen a ellos estando chicos, familiares. No está bueno. La verdad que es la bronca que me da".

FESTEJÓ la planta de Francia contra la Tribuna de Argentina. 😳#Paris2024#JuegosOlímpicos pic.twitter.com/urCby4ANFf — GS SPORTS (@Gssports25) August 2, 2024

Quien también se refirió a lo sucedido es el arquero Gerónimo Rulli: "Hay jugadores que no saben ganar y pasa lo que pasa. Creo que es completamente evitable, no es una linda imagen para nadie. Nosotros como argentinos sabemos que cuando ganamos festejamos con nuestra gente y cuando perdemos felicitamos al rival y nos vamos para adentro. Ellos, la verdad, que algunos jugadores no saben. Creo que tenían algo guardado desde hace mucho tiempo".

Finalmente, intentando calmar las aguas, fue el DT de Francia, Tití Henry quien pidió disculpas por lo acontecido: "Al final lo que pasó no estoy de acuerdo. Mi jugador (Enzo Millot) tuvo una tarjeta roja y eso no lo acepto. Al final no queríamos hacer eso, pero no podía controlar lo que pasó. Fui a estrechar la mano del técnico y cuando me giré pasó lo que pasó. Para nosotros es muy importante llegar a la semi e intentar pasar ante Egipto", sentenció.