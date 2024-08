Henry palpitó el duelo con Argentina: "Va a ser..."

Thierry Henry, entrenador de la Selección de Francia en los Juegos Olímpicos, palpitó el duelo de cuartos de final ante Argentina, pactado para este viernes 2 de agosto desde las 16.00 (hora de nuestro país). En sus declaraciones el exdelantero trató de gambetear la polémica con Enzo Fernández.

Al ser preguntado sobre cómo afecta el video viral de Enzo Fernández con cánticos racistas hacia los franceses, Henry respondió contundente: "Hay un partido que preparar y como entrenador solo hablaré de eso".

Preparación y estrategia

La rivalidad entre Francia y Argentina tiene un contexto reciente, remontándose a la final del Mundial de Qatar 2022. Jean-Philippe Mateta, delantero de los Blues, admitió sentirse afectado por el episodio de Fernández, pero Henry insiste en que su enfoque está en la preparación del equipo.

"Lo que he identificado no se puede compartir. Lo que puedo decir es que es un muy buen equipo. Son campeones del mundo, ganaron la Copa América recientemente. Va a ser muy difícil", comentó el DT.

La prensa francesa también insistió en la ventaja potencial de haber rotado jugadores en el último partido, algo que Javier Mascherano no pudo hacer. Henry respondió: "Espero. Dependerá de nosotros también. Habrá que imponer un cierto ritmo".

Reconocimiento al Jefecito

Henry, quien compartió vestuario con Mascherano en Barcelona, reconoció el estilo del DT argentino: "Hay en él ese deseo de que su equipo venga desde atrás. Creo que el paso por el Barsa fue importante para él".

El equipo de Mascherano quiere entrar a semifinales.

Finalmente, Henry habló sobre la práctica de penales, admitiendo que, aunque los jugadores practican a diario, recrear la presión de una tanda real es imposible: "Hay tantos parámetros que recrear ese momento, en el entrenamiento es simplemente imposible".

El partido entre Francia y Argentina promete ser un enfrentamiento lleno de emociones, prácticamente una final anticipada. Este viernes también se juegan el resto de las llaves de cuartos: Marruecos vs. Estados Unidos a las 10.00, Japón vs. España a las 12.00 y Egipto vs. Paraguay a las 14.00, todos en horario de Argentina.