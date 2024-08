Enzo Fernández, Wesley Fofana y Chelsea: asunto arreglado

Fueron días complicados para Enzo Fernández. Aquella felicidad tras haber logrado la Copa América trocó en un dolor de cabeza que generó conflictos diplomáticos, como el despido de un funcionario, la absurda declaración de la vicepresidenta Victoria Villarruel, o la denuncia de la Federación francesa de fútbol ante la FIFA.

No fue solo Enzo, porque los cantos racistas en un video que se volvió viral tras el título de la Copa América 2024 ante Colombia, también involucró a varios de sus compañeros albicelestes. Sin embargo, el ex River quedó en el ojo de la tormenta por haber aparecido en el primer plano de aquel video que se viralizó.

El gran problema para el volante argentino fue que recibió reproches de sus propios compañeros del Chelsea, varios de ellos franceses. Eso le valió que jugadores del conjunto londinense se manifestaran en redes sociales en contra de esa canción, tal como lo hizo Wesley Fofana.

Claro que en este retorno a su equipo esperando el inicio de una nueva edición de la Premier League sirvió para calmar las aguas. Su entrenador, Enzo Maresca, y el capitán del equipo, Reece James, mostraron su apoyo hacia él, en un claro gesto conciliador.

La primeras imágenes de Enzo Fernández en el entrenamiento del Chelsea junto a Fofana y Malo Gusto.



Todo arreglado. 🤝 pic.twitter.com/CTFl90qUX5 — TR SPORTS (@trsports_) July 31, 2024

Las respectivas declaraciones de ambos miembros del plantel se cimentaron en un detalle que se observó en el partido amistoso que el Chelsea disputó en Estados Unidos. Fue en el triunfo de los ingleses ante el América FC, de México, por 3 a 0.

En el encuentro, a Enzo Fernández se lo pudo ver nada menos que con la cinta de capitán. El mediocampista ingresó en el 2T, y su compañero, Reece James, le cedió la cinta. Un gesto inconfundible, que demuestra un fuerte apoyo hacia el argentino.

Por si fuera poco, su compañero Wesley Fofana señaló días atrás: "Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustó el video. Pidió perdón porque no quería lastimar a los fanáticos franceses ni a nadie. No entendió al cantarlo y confío en él porque lo conozco. Él no es racista. Es solo que el video es malo y no es solo Enzo, es la Selección argentina".

"No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita". Wesley Fofana

"Ya pasó, está bien. Estoy contento con esta situación porque él me entiende, yo lo entiendo, él pidió perdón, confío en él, y eso es lo más importante", dijo Fofana.