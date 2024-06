Messi habló sobre su posible lesión que preocupa a toda Argentina

Lionel Messi se tomó el aductor derecho durante el primer tiempo del partido entre Argentina y Chile, el último martes por la segunda fecha del grupo A de la Copa América de Estados Unidos, y jugó con una molestia muscular durante toda la noche, aunque la dolencia no le impidió finalizar el encuentro dentro de la cancha.

"Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave", respondió el capitán sobre la lesión que preocupa a todos. Este miércoles le realizarán estudios médicos para determinar qué tiene.

Tras la agónica victoria de la albiceleste contra los trasandinos por el gol de Lautaro Martínez en el estadio Met-Life de Nueva Jersey, el rosarino habló con los medios en la zona mixta y llevó algo de tranquilidad con respecto a la molestia. "Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también", explicó Leo y agregó: "No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos".

"Qué sé yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos", admitió Messi, a falta de tres días para el cierre de la fase de grupos contra la necesitada Perú en su Miami adoptiva.

A Leo se lo notó con signos de dolor en esa pierna. Por eso tuvo que ser atendido por los médicos de la selección, que le masajearon la zona y le aplicaron un calmante. Además, se lo vio varias veces elongando en la cancha y tocándose el aductor.