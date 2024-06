El deseo de Buffarini: "Me gustaría volver a San Lorenzo"

"ME GUSTARÍA VOLVER A #SANLORENZO. SÉ QUE NO ES FÁCIL.



ME DOLIÓ CÓMO ME RECIBIERON CUANDO FUI AL BIDEGAIN.



LA RABONA ES LO QUE MÁS ME ARREPIENTO EN MI CARRERA".



✍️ Julio Alberto #Buffarini pic.twitter.com/0bFNnmVUSz