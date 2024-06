San Lorenzo y Matías Reali ya se dieron la mano

Mientras la venta de Adam Bareiro a River quedó en stand by, San Lorenzo abrochó su primer refuerzo: el extremo Matías Reali dejó Independiente Rivadavia de Mendoza y se hizo la revisación médica este martes para sumarse al club de Boedo.

"Le di mi palabra a (Leandro) Romagnoli que iba a jugar en San Lorenzo. Es un paso muy importante para mí, estoy contento y agradecido a San Lorenzo por fijarse en mí y espero estar a la altura de este club", declaró el atacante de 26 años a los periodistas presentes en la puerta de la clínica.

🗣️ "Espero estar a la altura de este club tan grande"

Escuchá a Matías Reali antes de realizarse la revisión médica para convertirse en jugador de #SanLorenzo 🔵🔴 pic.twitter.com/mHEURqGgwr — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) June 25, 2024

"Romagnoli me dijo que utiliza esa característica de jugadores y es importante que me llame para decirme que me quiere. Interiormente siempre me imagine estando acá. Es un equipo grande y jugar una copa internacional es cumplir un sueño, quiero que salga todo bien", agregó el zurdo -ambidiestro para algunos, ya que maneja muy bien la derecha- que fue una de las figuras en el ascenso de Independiente Rivadavia a Primera y quien suma un gol y cuatro asistencias en la máxima categoría.

Como el Ciclón está en una muy mala situación económica desde hace años y tiene una friolera de inhibiciones por levantar, la operación se concretó a través de un par de grupos empresarios que compraron la ficha del jugador y lo acercaron al Ciclón.