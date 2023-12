Preparan un nuevo Salario Mínimo: ¿qué pasa con Potenciar Trabajo y otros planes?

Luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei y las posteriores críticas y cacerolazos, el Gobierno Nacional prepara la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en medio de un momento de incertidumbre y expectativa por las medidas económicas para sectores trabajadores y vulnerables.

Hay que recordar que el Consejo se encarga de definir los próximos aumentos del salario, el cual es clave para determinar cuánto cobra un trabajador, pero además impacta en diversos planes sociales como Potenciar Trabajo y el Plan Acompañar.

En enero debe otorgarse un último tramo de incremento que ya se había definido este año, pero se esperan más actualizaciones. A continuación, todo lo que se sabe hasta el momento, cuándo se reúne el Consejo y cómo influirá en programas y prestaciones.

¿Cuándo se define el aumento del salario?

El secretario de Trabajo, Omar Yasín, confirmó que van a convocar al Consejo del SMVM "probablemente los primeros días de enero" porque afirma que está muy atrasado respecto a la inflación. "Habrá que aumentarlo desde enero en un porcentaje bastante considerable", aseguró.

Cabe recordar que en enero impactará el último tramo de incremento del 2023, que corresponde a diciembre pero siempre se cobra a mes vencido. Esto aplica al salario, Potenciar Trabajo, Plan Acompañar, el Fondo de Desempleo y muchas jubilaciones. Esto se respetará para el primer mes del 2024 y se espera que a partir de ahí se siga actualizando con esta nueva convocatoria. Sin embargo, Yasín agregó: "Vamos a ver lo que piden las partes".

¿Cuál es el salario mínimo, vital y móvil?

En diciembre, a raíz de la suba de noviembre, alcanzó los $146.000. Lo mismo recibió el Programa Acompañar y la mitad, $73.000, le correspondió al plan Potenciar Trabajo. Pero este mes se otorgaba una nueva actualización que se verá reflejada en el cobro de enero.

Esto significa que el próximo mes el Salario Mínimo estará en $156.000. A su vez, ese valor representa lo máximo que se puede percibir por el Fondo de Desempleo y lo que cobrará el Acompañar. Por su parte, Potenciar estará en $78.000, pero todavía no hay novedades de extras. Se espera que todos estos detalles se traten en la reunión del Consejo.

Si se actualiza el salario, ¿a quiénes beneficia?

Con los nuevos aumentos, que están prácticamente asegurados según lo que dijo el secretario de Trabajo, se incrementarían también los planes mencionados y las jubilaciones de las personas que se jubilaron con 30 años de aportes efectivos y sin moratoria (82% móvil).

Sin embargo, habrá que ver en el encuentro qué se define y si habrá cambios o no, ya que Yasín indicó que se estudia "reformular el Potenciar Trabajo". Además, explicó que por ahora no se reunirá la Comisión de Trabajadores de Casas Particulares porque "no está previsto y ni empleadores ni parte sindical pidieron su convocatoria". Esto significa que los empleados domésticos por ahora no tienen otros aumentos, más allá de los que correspondían para diciembre y enero.

¿Cuánto cobran los planes en enero 2024?

Como en enero ya se había fijado el último tramo de incremento, las cifras de cobro serán:

Salario Mínimo > $156.000

Plan Acompañar > $156.000

Potenciar Trabajo > $78.000

Fondo de Desempleo > máximo a cobrar de $156.000

Tope de ingresos para cobrar Becas Progresar > $468.000 (3 salarios mínimos)

Es importante recordar que el Gobierno Nacional también aseguró para enero el aumento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar, pero por el momento no se confirmaron nuevos refuerzos. Se esperan novedades para jubilados y más anuncios, pero se necesitarán comunicados de parte de los funcionarios para confirmarlo, ya que crecen los rumores sobre un nuevo bono pero hasta ahora nada es oficial.