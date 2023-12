Fin de año en ANSES | ¿Anunciarán un bono navideño?

De cara a fin de año, y en medio de rumores y medidas económicas confirmadas, hay mucha expectativa por el anuncio de un presunto bono navideño. Principalmente porque es un refuerzo que suele otorgarse en esta época del año para millones de beneficiarios.

Si bien hasta ahora se anunció el nuevo DNU, la duplicación de la AUH, el aumento de la Tarjeta Alimentar y el objetivo de eliminar la Ley de Movilidad jubilatoria para definir aumentos por decreto, entre otras iniciativas, cada vez suena más fuerte la posibilidad de un bono. Además, se esperan otras novedades.

En esta nota detallamos qué se sabe hasta el momento sobre bonos o extras, cuáles son las medidas confirmadas que influyen en ANSES y más información para enero 2024.

¿Se paga un bono navideño en diciembre?

Según trascendió, se prepararía el anuncio de un bono de navidad para los sectores más vulnerables del país. Pero, a pesar de que esa posibilidad es cada vez más fuerte, todavía no lo confirmó oficialmente ningún funcionario del Gobierno Nacional. De hecho, las últimas novedades tuvieron que ver con el DNU que comunicó el presidente Javier Milei.

Es por eso que todavía no se puede afirmar cuándo se pagará y de cuánto será, como tampoco el mundo de beneficiarios. Sin embargo, se puede estimar que alguna similitud tiene que tener con otros refuerzos como el IFE.

¿Quiénes cobrarían el bono de navidad?

Como se mencionó, no se sabe todavía quiénes lo recibirán porque no se ha confirmado concretamente el bono. Sin embargo, lógicamente alcanza a las personas que más lo necesitan a fin de año, sectores vulnerables que no tengan ingresos medios, altos y que estén desocupados o dentro de la informalidad. A su vez, seguramente se estudiará qué tipo de prestaciones reciben del Estado.

Si nos basamos en el último IFE, quedarían afuera algunos beneficiarios. Sin embargo, la AUH tiene el aumento confirmado y los jubilados, deben tener algún tipo de refuerzo debido a la alta inflación y la acelerada suba de precios.

¿Cómo serán los bonos y aumentos para jubilados?

Esta es una de las preguntas más frecuentes por parte de millones de personas. Hasta ahora lo único que se sabe que es que el Ejecutivo ya trabaja para eliminar la actual Ley de Movilidad para empezar a establecer los aumentos por decreto. Sin embargo, no se sabe qué criterio tomarán para definirlos.

Lo que sí aclaró el vocero presidencial, Manuel Adorni, es que beneficiará a jubilados, pensionados y PNC, y que además buscarán "compensar" a estos titulares por la pérdida de su poder adquisitivo, otra frase más que lleva a pensar que habrá alguna ayuda para este sector.

De todas maneras, nuevamente todavía no hay nada confirmado de forma oficial y es necesario esperar porque se esperan novedades antes de fin de año. Mientras tanto, continúa el calendario de pagos de diciembre y los haberes tienen el último incremento y aguinaldo.

¿Cuáles son los pagos confirmados de enero?

Más allá de que el próximo mes iniciará un nuevo cronograma de ANSES para todas las prestaciones, que siguen vigentes, hay pocas medidas nuevas confirmadas. Son: