ANSES | Se confirman fechas de cobro para enero 2024

Sigue creciendo la expectativa dentro del mundo ANSES sobre los pagos y novedades de enero. Pero, mientras se confirman diversos montos, aún se esperan más detalles y muchos beneficiarios quieren saber su fecha de cobro, ya que el calendario de este mes está terminando.

Como de costumbre, la confirmación total y publicación de los cronogramas suele llegar justo antes de que termine el mes. Sin embargo, suelen ser muy similares todos los meses y por eso ya se pueden anticipar algunas fechas.

En esta nota indicamos cuál sería el calendario de pagos de enero 2024, cuánto cobran los beneficiarios, quiénes tienen aumento o bono y más detalles sobre las medidas económicas que encara el Gobierno Nacional.

¿Cuándo cobro en enero 2024?

Si bien no hay cronogramas de enero publicados por ahora y en los próximos días se confirmarán por completo, se estima que algunas fechas de pago serán las siguientes:

Jubilados y pensionados

Los beneficiarios que no superan el haber mínimo tendrían este calendario:

DNI terminados en 0 > martes 9 de enero

DNI terminados en 1 > miércoles 10 de enero

DNI terminados en 2 > jueves 11 de enero

DNI terminados en 3 > viernes 12 de enero

DNI terminados en 4 > lunes 15 de enero

DNI terminados en 5 > martes 16 de enero

DNI terminados en 6 > miércoles 17 de enero

DNI terminados en 7 > jueves 18 de enero

DNI terminados en 8 > viernes 19 de enero

DNI terminados en 9 > lunes 22 de enero

En diciembre se adelantaron los días para que el cobro sea antes de las fiestas, pero en enero vuelve a la normalidad. Los jubilados y pensionados que superan la mínima cobrarían desde el martes 23 hasta el lunes 29 de enero de a dos documentos por día.

Pensiones No Contributivas

Siempre son el primer grupo en cobrar cada mes y el cronograma iniciaría la semana siguiente de esta manera:

DNI terminados en 0 y 1 > martes 2 de enero

DNI terminados en 2 y 3 > miércoles 3 de enero

DNI terminados en 4 y 5 > jueves 4 de enero

DNI terminados en 6 y 7 > viernes 5 de enero

DNI terminados en 8 y 9 > lunes 8 de enero

Asignaciones AUH y SUAF

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) tienen casi siempre los mismos días de pago que los jubilados. En diciembre no coincidieron por los cambios realizados en las fechas, pero en enero sería:

DNI terminados en 0 > martes 9 de enero

DNI terminados en 1 > miércoles 10 de enero

DNI terminados en 2 > jueves 11 de enero

DNI terminados en 3 > viernes 12 de enero

DNI terminados en 4 > lunes 15 de enero

DNI terminados en 5 > martes 16 de enero

DNI terminados en 6 > miércoles 17 de enero

DNI terminados en 7 > jueves 18 de enero

DNI terminados en 8 > viernes 19 de enero

DNI terminados en 9 > lunes 22 de enero

En cambio, normalmente la Asignación por Embarazo (AUE) cobra un día después. Además, pagos como la Tarjeta Alimentar, el complemento de leche y el 20% retenido por presentar la libreta se depositan en los mismos días y cuentas de las AUH.

Potenciar Trabajo y Plan Acompañar

Por ahora no se confirmó que se adelante el pago de enero a diciembre para Potenciar Trabajo, algo que sucede todos los años. Si no se adelanta, se pagaría el viernes 5. Por su parte, todavía no hay fecha para el Plan Acompañar. Normalmente se deposita entre el 10 y el 20, pero podría ser antes como sucede desde hace unos meses.

En enero, Potenciar cobrará $78.000 y el Acompañar, $156.000 porque es equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual tiene el último tramo de incremento en enero.

¿Hay aumento o bono el próximo mes?

Por ahora no se confirmó ningún bono de forma oficial. La realidad es que los rumores son cada vez más fuertes sobre un refuerzo para trabajadores informales o sectores vulnerables, pero ningún funcionario del Ejecutivo lo ha confirmado.

Por otro lado, falta resolver cómo se compensará a los jubilados y pensionados, ya que solo se sabe que avanzan con la eliminación de la fórmula de movilidad para establecer aumentos por decreto. Lo mismo sucede con planes como Potenciar Trabajo, aunque se convocará a una reunión del Consejo del SMVM para evaluar ese tema.

Hasta el momento solo se anunció la duplicación de la AUH y el aumento de la Tarjeta Alimentar, pero tampoco hay novedades para otras asignaciones. De todas formas, se esperan más medidas y anuncios para fin de año.

¿Cuánto se cobra en enero 2024?

Algunos de los montos de cobro para enero son:

AUH > $33.058 por hijo o $107.646 por discapacidad (se duplica respecto a diciembre).

$33.058 por hijo o $107.646 por discapacidad (se duplica respecto a diciembre). Tarjeta Alimentar con aumento > $33.000 por un hijo, $71.750 por dos y $68.250 por tres o más.

$33.000 por un hijo, $71.750 por dos y $68.250 por tres o más. SUAF > todavía no se confirmó ningún aumento, por lo que las cifra se mantendría en $20.661 por hijo o $67.279 por discapacidad en el tramo 1, ya que los montos bajan cuando suben los ingresos de los titulares y superan los topes vigentes.

todavía no se confirmó ningún aumento, por lo que las cifra se mantendría en $20.661 por hijo o $67.279 por discapacidad en el tramo 1, ya que los montos bajan cuando suben los ingresos de los titulares y superan los topes vigentes. Jubilados y PNC > no se podría determinar aún cuánto cobrarán exactamente porque falta que el gobierno defina algún tipo de refuerzo o aumento para que en enero no perciban menos que en diciembre, ya que este mes se pagó con incremento, aguinaldo y bono.

Todas las liquidaciones, fecha y lugar de cobro se podrán consultar durante los primeros días de enero en Mi ANSES.

Medidas y anuncios: qué esperar en el nuevo año

Como se mencionó, se espera que el Gobierno Nacional defina más medidas que "beneficien" a diversos sectores, como lo hizo con el salario universal y la tarjeta alimentaria. Se espera que la prioridad esté puesta en los jubilados y pensionados.

También podría llegar un bono de refuerzo, pero por ahora nada es oficial ni 100% seguro. Además, recientemente se anunciaron muchas medidas como el DNU que deroga leyes como la de alquileres o de góndolas, la quita de algunos subsidios, la eliminación de la fórmula de movilidad, la liberación para que aumenten las obras sociales y prepagas, entre otras.

El objetivo, según Javier Milei, es empezar a "arreglar" la economía y evitar la hiperinflación, algo que puede mostrar resultados en 18 o 24 meses, de acuerdo con el presidente.